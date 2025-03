Stefano De Martino parla del successo di Affari Tuoi e dell’ipotesi Sanremo: “Mi spaventa, prima devo imparare tanto”.

Stefano De Martino ha raggiunto un inaspettato successo alla conduzione di Affari Tuoi, e ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua simpatia. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore ha parlato del suo straordinario momento professionale grazie al “gioco dei pacchi”, programma che ha riportato ai vertici degli ascolti televisivi. Tuttavia, nonostante il successo, mantiene i piedi per terra.

Stefano De Martino: il legame con Amadeus e la sfida di Sanremo

“Siamo tutti in affitto” ha dichiarato De Martino, sottolineando la consapevolezza che la popolarità può essere passeggera.

Con 7 milioni di telespettatori ogni sera, Affari Tuoi è diventato un appuntamento fisso per il pubblico di Rai1. De Martino ha voluto riconoscere il merito di chi lo ha preceduto, senza mai citare direttamente Amadeus: “Quei 7 milioni erano lì, bisognava solo non farli scappare“.

Fazio ha poi toccato un tema inevitabile: Sanremo. Il nome di Stefano De Martino è stato accostato più volte alla conduzione del Festival, ma lui frena gli entusiasmi: “Sanremo è come una traversata oceanica, mi spaventa. Vorrei prima essere più sicuro del mio aereo“. Un’analogia che dimostra il suo rispetto per un palco tanto importante.

Qui il video dell’intervista.

Il confronto con Renzo Arbore e il provino con Sorrentino

Durante l’intervista, è emerso anche il paragone con Renzo Arbore, che lo ha più volte elogiato. De Martino, però, ha chiarito: “I suoi complimenti sono una condanna, perché la gente pensa che voglia essere il nuovo lui. Ma di Renzo Arbore ce n’è uno solo“.

Infine, ha raccontato del suo provino per Parthenope di Paolo Sorrentino. Nonostante la proposta allettante, ha ammesso: “All’inizio non volevo, poi mi sono illuso. Bene ha fatto Sorrentino a non prendermi, avrei rovinato il film“.