Amici, doppio ingresso a sorpresa al Serale: chi ha preso la maglia dorata

Verso il Serale di Amici: un doppio ingresso verso la fase finale del talent. Ecco chi ha preso la tanto ambita maglia dorata.

Si fa sul serio ad Amici con le ultime maglie per il Serale che devono essere assegnate. Dopo la divisa dorata arrivata per la ballerina Asia qualche giorno fa, ecco un altro doppio ingresso alla fase conclusiva del talent show di Canale 5. Due ragazze, infatti, sono state premiate con la tanto ambita divisa ricevuta durante l’ultima puntata registrata.

Amici, doppio ingresso al Serale: cosa sappiamo

Il talent show di Canale 5 Amici è entrata nella sua fase caldissima. La scuola sta “per terminare”, almeno per quanto concerne le fasi di lezioni con i prof e gli esami. Infatti, prossimamente sarà tempo di Serale e gli allievi si stanno dando battaglia per ottenere la tanto ambita maglia dorata che permetterà loro di godere della bellissima esperienza che andrà in onda in prima serata nelle prossime settimane.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In queste ore è stata registrata la puntata di domenica del talent show e da quanto filtra sarebbero state assegnate due maglie dorate. A prendersele, due ragazze: una ballerina e una cantante che sono quindi entrate nella fase conclusiva della trasmissione.

Chi ha preso la maglia dorata

Stando alle anticipazioni riportate da Superguida Tv, due allieve di Amici hanno conquistato la tanto ambita maglia del Serale. Si tratta di Raffaella e di Chiamamifaro. Andando a dare uno sguardo al noto media sempre molto ben informato sulle vicende relative al talent show di Canale 5, ecco che è stato possibile vedere come la ballerina e la cantante abbiano ottenuto il pass per la fase conclusiva.

Raffaella ha preso la maglia dorata dopo tre esibizioni volute dalla sua insegnante Deborah Lettieri mentre Chiamamifaro l’ha ottenuta dopo un iniziale “no” ricevuto da Anna Pettinelli ma anche dopo aver trovato i complimenti di Giorgia, ospite e giudice durante la puntata domenicale della trasmissione di Canale 5.