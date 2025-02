Amici, dall’eliminazione al Serale: arriva la maglia dorata per un allievo

Momenti di grande gioia nella scuola di Amici dove un allievo ha ricevuto la maglia del Serale dopo essere stato a rischio eliminazione.

Tempo di esami nella scuola di Amici e anche di addii come capitato nelle scorse ore al giovane cantante. Adesso, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, l’esito delle prove è stato diverso. Asia, infatti, ballerina, dalla maglia rossa e quindi dal rischio eliminazione, si è ritrovata direttamente al Serale con la maglia dorata.

Amici, Asia al Serale dopo l’esame

Come i telespettatori e seguaci di Amici ben sapranno, negli ultimi giorni alcuni allievi si sono ritrovati a dover sostenere degli esami. Alcuni hanno ricevuto la triste notizia di dover lasciare la scuola, altri, invece, l’esatto opposto con l’accesso al Serale. Nel corso del daytime odierno, grande gioia per Asia che dalla maglia rossa è passata a quella dorata.

La ballerina non era stata inserita dagli altri compagni della scuola tra quelli potenzialmente meritevoli del Serale e per questo è stata costretta ad un esame. Dopo essersi esibita davanti ai tre prof di danza, però, ecco Asia ricevere la maglia dorata con tanto di intervento di Maria De Filippi: “Te la meriti e scusami ma voglio farti sentire anche la musica per il Serale”.

Le reazioni in casetta

La ballerina è rimasta super contenta di questo traguardo ed è quindi rientrata in casetta dai compagni facendo, però, loro uno scherzo. Asia, infatti, ha fatto finta di essere stata eliminata salvo poi sorprendere tutti mostrando la maglia dorata del Serale. “Sono troppo felice, sono al Serale”, ha detto ai giovani allievi.

Successivamente Asia ha avuto modo di incontrare la madre che abita vicino agli studi del programma. Le due hanno quindi esultato per il grande risultato ottenuto dalla ballerina. “Mi hanno chiesto di avvicinarmi ma non sapevo”, ha detto la donna felicissima per la figlia. “Non ci credo”, hanno detto poi in coro le due.