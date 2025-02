Uomini e Donne, l’indiscrezione sull’ex tronista: cosa è successo in discoteca

Possibile nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro. L’indiscrezione e l’avvistamento in discoteca.

Nel 2023 aveva fatto la sua scelta a Uomini e Donne, eppure, adesso, quella storia non è finita nel modo migliore. Stiamo parlando di Lavinia Mauro che è tornata al centro dei rumors dopo una particolare segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano e che vedrebbe l’ex tronista vicinissima ad un ragazzo.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e la storia con Alessio Corvino

I tanti telespettatori di Uomini e Donne ricordano Lavinia Mauro e la sua storia con Alessio Corvino nel dating show di Canale 5 con Maria De Filippi. La relazione tra i due era sembrata davvero unica, sia durante la trasmissione che nelle prime fasi successive all’uscita dal programma. Qualcosa, però, poi si è rotto.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La relazione tra Lavinia e Alessio era durata per tutto il 2023 e buona parte dei primi mesi del 2024. Infatti, la coppia era andata in vacanza insieme, aveva preso parte ad eventi e, ovviamente, non aveva fatto mancare diverse condivisioni con i fan su come procedeva la loro storia. Successivamente, poi, ecco qualche problematica conclusasi, appunto, con la rottura.

La segnalazione in discoteca

Adesso, nel cuore della Mauro potrebbe esserci un nuovo ragazzo. Stando alla segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, l’ex tronista è stata vista in discoteca intenta a ballare con Matteo Ciceroni. Dallo scatto, i due sono parsi molto vicini e l’ex tronista lo ha più volte guardato con occhi apparentemente molto presi. In altre foto, si vede sempre la Mauro abbracciare il produttore musicale, mentre quest’ultimo si guarda intorno. Che possa essere nata una nuova coppia? Al momento non ci sono state conferme ufficiali da parte dei diretti interessati ma siamo sicuri che molto presto qualche dettaglio in più potrebbe venire a galla.