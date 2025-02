Francesca Michielin, la “gufata” pre Sanremo sulla caduta: il video

Si è infortunata poco prima di iniziare il Festival di Sanremo 2025 eppure era stata la stessa Francesca Michielin a scherzarci su in precedenza. Il video.

Ha cantato in modo egregio al Festival di Sanremo 2025 e ha dato anche alcune importanti risposte sulle polemiche legate all’amico Fedez. Stiamo parlando di Francesca Michielin che oltre ad essere stata apprezzata per il suo brano ‘Fango in paradiso’ ha fatto parlare di sé per una sfortunata caduta che le ha causato una problematica al piede. Un incidente per il quale, in precedenza, lei stessa si era auto “gufata“…

Francesca Michielin e l’incidente a Sanremo

Sebbene il Festival di Sanremo 2025 si ormai finito, i retroscena legati alla kermesse musicale sono ancora all’ordine del giorno. Tutti sanno che Francesca Michielin, durante le prove prima dell’inizio dell’evento musicale, era stata sfortunata protagonista di una caduta che le aveva causato un problema al piede.

Francesca Michielin si esibisce a Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

In pochi, però, si ricordano un qualcosa che è avvenuto poco prima di quell’incidente. La cantante si era infortunata alla caviglia e questo l’aveva costretta all’utilizzo delle stampelle e anche l’aveva impossibilitata a scendere la famosa scalinata del Festival dove tutti gli artisti e gli ospiti, di solito, appaiono prima di arrivate sul palco accanto al conduttore.

La gufata: il video virale

In queste ore, proprio sulla Michielin è stato ricordato un aneddoto davvero curioso. La cantante, quando era stato tempo di presentare il proprio brano in gara con Carlo Conti, aveva fatto una sorta di auto gufata parlando appunto del “non cadere” a Sanremo. In rete, alcuni utenti hanno trovato un video nel quale l’artista e Conti avevano appunto fatto dell’ironia. Di fatto, la bella Francesca si è portata un bel po’ di sfortuna vista la successiva caduta avvenuta nelle ore prima del debutto alla kermesse.