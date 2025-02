Alessandro Cattelan, auguri speciali alla moglie: le foto inedite sui social

La moglie di Alessandro Cattelan, Ludovica Sauer, ha festeggiato il compleanno. Il presentatore le ha dedicato un particolare pensiero.

Ha ricevuto critiche spietate in queste ore, eppure Alessandro Cattelan sembra essersene fregato. Il conduttore, infatti, ha avuto modo di pensare a ben altre questioni con riferimento al compleanno della moglie, Ludovica Sauer, alla quale ha voluto dedicare un simpatico post social con tanto di auguri e alcune foto inedite della loro vita.

Alessandro Cattelan e il rapporto con la moglie

Sono una coppia giovane e vivace e non hanno mai nascosto alcune particolarità del loro rapporto. Stiamo parlando, come anticipato, di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer. La donna, in queste ore, ha festeggiato il compleanno e suo marito non ha fatto mancare un pensiero speciale per lei a mezzo social, su Instagram.

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer – www.donnaglamour.it

Che il rapporto tra Cattelan e la moglie fosse speciale lo si era dedotto anche da alcune interviste rilasciate dal conduttore come quella a Diletta Leotta nella quale aveva spiegato: “Io non ho mai presentato le mie fidanzate ai miei genitori, Ludovica è stata l’unica. Quando l’ho vista per la prima volta era una situazione particolare. Con lei mi sono fatto subito avanti”. Ecco perché non stupisce il modo con cui il presentatore le abbia voluto augurare in queste ore “buon compleanno”.

La dedica per il compleanno

La modella, con cui Cattelan ha avuto le due figlie, Nina e Olivia, ha festeggiato ieri 44 anni. Sul profilo social del presentatore, ecco quindi un particolare post: un carosello con le loro foto più belle ma anche divertenti. Non poteva poi mancare la dedica: “Tanti auguri Baby! Il segreto è viverla sempre come Joey & Chandler”, con riferimento ai personaggi della serie tv “Friends”. Un messaggio che ha confermato il grande feeling tra loro e la grande complicità.