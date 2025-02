Giancarlo Magalli critica duramente Alessandro Cattelan: le dichiarazioni del conduttore stanno facendo il giro del web.

La finale del Festival di Sanremo 2025 si è tenuta sabato 15 febbraio e ha visto tra i protagonisti Alessandro Cattelan, che per il gran finale ha vestito i panni di co-conduttore, svestendo quelli di conduttore del DopoFestival.

Nonostante la grande professionalità e spontaneità, qualità molto apprezzate da molti, c’è chi non riesce proprio a lodarne l’operato. Tra questi c’è un altro grande conduttore televisivo: Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli stronca Alessandro Cattelan

Dopo il grande successo alla guida del DopoFestival di Sanremo 2025 e la sua partecipazione alla finale della kermesse musicale al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan è ormai considerato uno dei volti più promettenti della televisione italiana. Tuttavia, non tutti sembrano condividere questo entusiasmo.

Giancarlo Magalli, noto per il suo sarcasmo e per non avere peli sulla lingua, ha espresso un’opinione piuttosto tagliente su Cattelan. Infatti, durante un’intervista ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo sul presentatore, scatenando un acceso dibattito sul web.

Il tenerissimo giudizio di Magalli su Cattelan! pic.twitter.com/l3FJ8gnGFu — Massimo Falcioni (@falcions85) February 19, 2025

“Cattelan è un esempio di accanimento terapeutico. In Italia non ce ne sono altri. Si accaniscono nel lanciarlo, lo lanciano in continuazione. Gli fanno presentare tutto. Però purtroppo il suo pubblico è rimasto su un’altra rete” dichiara Magalli.

La reazione di Alessandro Cattelan

Queste parole forti che hanno immediatamente scatenato un’ondata di reazioni sui social. C’è chi ha appoggiato il punto di vista di Magalli e chi invece ha difeso Cattelan, sottolineando il suo talento e il suo successo consolidato.

Al momento Alessandro Cattelan non ha replicato direttamente alle parole di Giancarlo Magalli. Tuttavia, pochi giorni fa, durante la conferenza stampa della finale di Sanremo, il conduttore ha parlato della possibilità di presentare il Festival in futuro.

Senza sbilanciarsi troppo, Cattelan ha dichiarato: “Per ognuno di noi presentare Sanremo è una bella medaglia, ma non è la cosa che ti spinge ad alzarti la mattina. Se succederà, benissimo, altrimenti si continua a lavorare“.

Una risposta diplomatica che dimostra la sua professionalità e la volontà di non alimentare ulteriori polemiche.