Pochi mesi fa Simona Ventura ha “divorziato” dal suo agente Lucio Presta e in molti si sono chiesti in che modo sarebbe cambiata la sua carriera dopo l’addio. Ora arrivano i primi aggiornamenti sul suo destino in Rai, con un’annuncio che ha colto di sorpresa i fan: la conduttrice ha rifiutato il programma L’Ignoto, nuovo adventure game show che Rai2 aveva previsto per la prima serata dell’autunno 2025.

Ma cosa si cela dietro questa scelta? Scopriamo tutti i dettagli.

I motivi dietro il no di Simona Ventura

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, la conduttrice avrebbe deciso di rinunciare al programma, nonostante fosse stata scelta per guidarlo.

Questa decisione rappresenta un colpo di scena nel palinsesto Rai, considerando che la rete sembrava puntare su di lei per il rilancio dei reality in prima serata.

Il rifiuto di Simona Ventura sarebbe legato agli altri suoi programmi settimanali, Citofonare Rai2 e Che Tempo Che Fa, entrambi in onda la domenica. Per registrare le puntate di L’Ignoto, che si svolgeranno in Calabria a marzo, avrebbe dovuto assentarsi da almeno sei episodi di queste trasmissioni.

Il futuro di Simona Ventura in Rai

La scelta della conduttrice televisiva dimostra la sua priorità nel mantenere una presenza costante nei programmi già consolidati, piuttosto che rischiare con una nuova avventura televisiva in prima serata su Rai2, un canale che negli ultimi anni ha faticato a ottenere grandi ascolti con questo genere di format.

Nonostante la rinuncia a L’Ignoto, Simona Ventura continua ad essere una figura centrale nei piani della Rai. Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, aveva dichiarato lo scorso luglio che il ritorno della conduttrice in prima serata era un obiettivo della rete.

Resta da vedere se in futuro ci sarà un’altra occasione per Ventura di guidare un reality show sulla Rai o se la sua carriera continuerà a svilupparsi nei programmi già consolidati.