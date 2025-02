Simona Ventura interrompe la collaborazione con Lucio Presta. Svolta nella carriera della conduttrice televisiva.

In pochi mesi il famoso manager dei vip Lucio Presta ha perso importanti clienti: il primo grande abbandono è stato quello di Amadeus, pochi mesi prima di Sanremo 2024, poi è stato il turno di Paolo Bonolis pochi mesi fa, mentre adesso ad abbandonare il manager è stata Simona Ventura.

Ma quali sono i motivi dietro il divorzio professionale tra la Ventura e Presta? Scopriamo tutti i dettagli.

La fine della collaborazione tra Simona Ventura e Lucio Presta

Simona Ventura ha interrotto il suo rapporto professionale con Lucio Presta. La notizia, rivelata dal giornalista Giuseppe Candela, ha suscitato grande interesse nel mondo dello spettacolo.

Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale tra Simona Ventura e l'Arcobaleno Tre di Lucio Presta. I due si sarebbero detti addio in modo "civile". #anteprima — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 3, 2025

Secondo le indiscrezioni, la separazione tra la conduttrice e il noto manager sarebbe avvenuta in modo pacifico e senza conflitti.

Questa rottura arriva dopo altre separazioni illustri gestite da Presta, come quella con Paolo Bonolis. Ora il pubblico si chiede quali saranno le prossime mosse della Ventura e se questa scelta influenzerà la sua carriera televisiva.

Il futuro televisivo di Simona Ventura tra Rai o Mediaset

Con la fine del rapporto con Presta, si moltiplicano le speculazioni sul futuro lavorativo di Simona Ventura. Attualmente è impegnata nella conduzione di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego, moglie proprio di Lucio Presta. Tuttavia, alcuni rumor suggeriscono che la conduttrice potrebbe lasciare il programma al termine di questa stagione televisiva.

Tra le ipotesi che circolano in rete c’è un possibile ritorno a L’Isola dei Famosi, storico reality che ha contribuito al successo della Ventura. Se questa possibilità si concretizzasse, la conduttrice potrebbe dire addio alla Rai per un ritorno in grande stile su Mediaset.