Ilaria Galassi abbandona il Grande Fratello e rivela un flirt passato con Raoul Bova. Scopri tutti i dettagli dello scoop.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha riservato grandi colpi di scena con la scelta di Ilaria Galassi di ritirarsi dal reality. Nonostante il pubblico l’avesse salvata ancora una volta dal televoto, l’ex volto di Non è la Rai ha scelto di abbandonare il GF, dichiarando di essere stanca e di voler tornare dalla sua famiglia.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente se fosse sicura della sua scelta, sottolineando quanto fosse amata dal pubblico. Tuttavia, Ilaria è rimasta ferma sulla sua decisione: “Voglio tornare dal mio compagno, voglio tornare a fare la mamma“, ha affermato prima di lasciare ufficialmente il programma.

Grande Fratello: il gossip sul flirt con Raoul Bova

Poco prima di uscire dalla Casa, un’inaspettata rivelazione ha sorpreso tutti. Il compagno di Ilaria, Daniele, entrato per salutarla, si è lasciato sfuggire un dettaglio piccante: “Ilaria ha avuto un flirt con Raoul Bova“.

Qui il video della puntata.

Le parole hanno immediatamente catturato l’attenzione di Alfonso Signorini, che ha voluto approfondire la questione. Inizialmente titubante, Galassi ha poi confermato il racconto, svelando che l’incontro con l’attore risale a molti anni fa, quando entrambi non erano ancora famosi.

“Eravamo ancora giovani, siamo andati in montagna insieme. Nella notte lui si è avvicinato per farmi delle coccole, ma a me non è piaciuto” ha raccontato l’ex gieffina, lasciando il pubblico senza parole.

La reazione del pubblico e il futuro di Ilaria Galassi

Il doppio colpo di scena ha fatto esplodere i social, con i fan del Grande Fratello divisi tra chi appoggia la scelta di Ilaria di abbandonare il reality e chi si è focalizzato sulla rivelazione del flirt con Raoul Bova.

Ora che è fuori dalla Casa, resta da vedere se Ilaria Galassi tornerà a parlare di questa storia o se preferirà mantenere il riserbo.