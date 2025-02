L’avvocato di Fabrizio Corona chiarisce perché la diffida ricevuta da Chiara Ferragni non avrebbe più valore legale.

Nelle ultime settimane si parla solo di loro: Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona. Dopo gli ultimi scandali, l’influencer ha deciso di agire e di diffidare l’ex re dei paparazzi. Eppure, c’è un dettaglio che potrebbe andare contro di lei.

La notizia della diffida ha rapidamente fatto il giro del web, ma Corona ha presto spiegato che questa azione potrebbe non avere alcun valore. Il documento, notificato dall’avvocato Giuseppe Iannaccone, mirava a impedire all’ex re dei paparazzi di rivelare ulteriori dettagli sulla separazione tra l’influencer e Fedez. Tuttavia, secondo Ivano Chiesa, legale di Corona, quel patto di silenzio stipulato nel 2023 non avrebbe più alcun valore legale. Ma scopriamo tutti i dettagli della controversa vicenda.

Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona, l’avvocato Chiesa: “Non è più valido”

Intervistato dall’Adnkronos, Chiesa ha spiegato che il patto di riservatezza era legato a una vecchia querela e non avrebbe nulla a che fare con gli eventi attuali. “Se una persona mette in piazza tutta la sua vita privata, allora non si può più parlare di privacy” ha dichiarato l’avvocato.

Inoltre, ha sottolineato come la questione non sia un attacco personale, ma un fatto di cronaca rilevante per il pubblico.

Corona stesso ha rivelato la notizia della diffida sui social, sottolineando come Ferragni voglia impedirgli di pubblicare il nuovo episodio di Falsissimo, in cui annuncia rivelazioni sui presunti tradimenti all’interno della coppia Ferragni-Fedez.

Nonostante la diffida, l’ex paparazzo ha ribadito la sua intenzione di andare avanti con la pubblicazione.

Fedez coinvolto nella vicenda

Un ulteriore dettaglio che ha acceso il dibattito riguarda il presunto coinvolgimento di Fedez. Secondo alcune voci, il rapper avrebbe confidato a Corona informazioni sulla sua crisi coniugale.

Tuttavia, l’avvocato Chiesa ha smentito ogni possibile accordo tra i due, e ha confermato che si tratta semplicemente di una questione di gossip e cronaca.