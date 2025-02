Stefano De Martino continua la scalata del successo: in arrivo un nuovo programma su Rai1 condotto dall’ex ballerino.

Dopo l’enorme successo che sta registrando ogni sera con Affari Tuoi, Stefano De Martino continua la sua scalata per diventare uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana. Al momento l’ex ballerino sta conducendo (con successo) non solo il “gioco dei pacchi”, ma anche il game show in prima serata Stasera tutto è possibile. Eppure non vuole fermarsi qui!

Secondo alcuni rumors, il conduttore partenopeo presto condurrà un nuovo game show di Rai1 che andrà in onda durante il periodo estivo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il nuovo game show di Stefano De Martino

Secondo quanto rivelato da TVBlog, il programma sarà prodotto da Endemol / Banijay e sarà un’alternativa ad Affari Tuoi, seguendo una strategia già vista con I Soliti Ignoti.

La trasmissione verrà prima testata nella fascia dell’access prime time, ma non sarà un varietà come inizialmente ipotizzato.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Secondo le indiscrezioni, il format e il titolo del programma saranno ufficializzati dopo il Festival di Sanremo.

Con questo nuovo annuncio sembrerebbe proprio che De Martino sia riuscito a spazzare via il ricordo del suo predecessore Amadeus.

Stefano De Martino: un futuro sempre più radioso in Rai

Dopo aver conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua ironia, Stefano De Martino si conferma uno dei conduttori di punta della televisione italiana. Oltre al nuovo game show estivo, il suo ritorno a Affari Tuoi a settembre è già assicurato.

Nel frattempo, cresce l’attesa per una possibile evoluzione della sua carriera, magari verso ruoli di maggior prestigio, come quello di direttore artistico o conduttore del Festival di Sanremo.

Intanto non ci resta che attendere l’arrivo di ulteriori dettagli sul programma che condurrà De Martino nel periodo estivo e continuare a seguirlo ad Affari Tuoi e a Stasera tutto è possibile.