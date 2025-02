Emis Killa si difende dalle accuse dopo il Daspo: “Non ho mai colpito nessuno”. Rinuncia a Sanremo e pubblica il brano “Demoni”.

Emis Killa è stato coinvolto nell’inchiesta Doppia Curva e negli ultimi giorni il rapper è stato inserito nel registro degli indagati e colpito da un Daspo di tre anni dal questore di Milano, Bruno Megale. Secondo le indagini, il cantante sarebbe stato presente durante una colluttazione allo stadio, e le ultime accuse hanno portato Killa ha prendere una dura decisione: ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025.

A distanza di pochi giorni dall’annuncio del ritiro, il rapper ha rotto il silenzio sulla controversa vicenda. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Emis Killa: l’intervista dopo il ritiro da Sanremo 2025

Dopo la notizia dell’indagine, Emis Killa ha deciso di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Intercettato dall’inviato Enrico Lupi per il programma “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti, ha espresso il suo dispiacere: “Chiaramente avrei preferito andare al Festival di Sanremo” ha dichiarato il rapper.

Emis Killa PH credits: Mattia Guolo

Alla domanda sulle sue frequentazioni nell’ambiente del tifo milanese, ha risposto: “Io con loro ho sempre condiviso l’amicizia e basta“.

Invece, sulle accuse di pericolosità, il rapper ha ribadito: “Io ero presente, ma diversi metri indietro. Quindi la pericolosità dove sta? Io non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio, capisce? Questo è tutto quello che posso dire“.

Emis Killa presenta il nuovo brano “Demoni”

Dopo il ritiro da Sanremo, Emis Killa ha deciso di pubblicare ugualmente il brano “Demoni“, scritto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin (Cripo). Il pezzo racconta la complessità delle relazioni sentimentali e il contrasto tra passione e insicurezze.

Il brano è stato pubblicato dal rapper nel corso della notte. Infatti, il rapper non partecipando più alla kermesse non ha più dovuto attendere l’inizio della competizione per pubblicare ufficialmente il brano che avrebbe presentato sul palco dell’Ariston.