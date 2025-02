La top model Bianca Balti è tornata negli States dopo Sanremo e ha voluto rendere noti alcuni dettagli privati anche della sua battaglia.

Dopo essere stata protagonista a Sanremo 2025 con tanto di confessione in merito alle offerte di lavoro diminuite, Bianca Balti si è ripresa la scena in queste ore tornando a casa, negli States, precisamente a Los Angeles, dove vive. La modella ha mostrato alcuni dettagli della sua vita, compreso un bellissimo bigliettino ricevuto dalle amiche di sempre.

Bianca Balti a casa dopo Sanremo

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 non è passata inosservata. Grazie alla sua forza e al suo spirito, Bianca Balti è stata un esempio per tutti durante l’esperienza alla kermesse musicale. La modella, alle prese con un tumore e la chemio, ha portato avanti il suo lavoro senza problemi e adesso è riuscita a fare ritorno a casa, a Los Angeles.

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

In questo senso, la modella ha scelto di mostrarsi sui social in modo molto diretto e sincero sottolineando la sua gioia di essere tornata nella propria dimora e anche vicino alle sue amiche. Infatti, nelle sue storie Instagram, la Balti ha condiviso una foto in cui si trova a tavola insieme alle sue tante persone che le sono sempre state accanto nei momenti belli e in quelli più complicati.

L’ultima chemio e il bigliettino delle amiche

La top model ha mostrato uno scatto di lei con le amiche e ha evidenziato il bigliettino strappalacrime che queste le hanno voluto scrivere: “Alla nostra Dea, amica, madre, insegnante e luce, grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male. L’ulivo, oltre a essere bellissimo e stoico, è anche simbolo di pace, rinascita e vittoria. Da tenere nel tuo nuovo giardino così, mentre ti rilassi, pensi a tutte le tue amiche che ti amano tanto”.

Ad accompagnare il bigliettino, la Balti ha scelto di dare anche un dettaglio sulla sua battaglia contro il tumore: “Tre settimane fa, ho fatto la mia ultima infusione di chemioterapia, così abbiamo festeggiato. Io e le mie amiche, che sono state al mio fianco passo dopo passo, nella malattia. Sono loro che mi hanno dato la forza quando non l’ho avuta”, le sue parole.