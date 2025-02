Sonia Bruganelli compie gli anni: la dedica innamorata di Angelo Madonia

Giornata speciale per Sonia Bruganelli che ha festeggiato in queste ore il compleanno. Sui social, ecco la dedica di Angelo Madonia.

Ha svelato di recente alcuni dettagli in merito ai tradimenti all’ex marito, Paolo Bonolis. Adesso, Sonia Bruganelli sta guardando avanti anche in tema amore e sta proseguendo con grande orgoglio la sua storia con Angelo Madonia. Proprio il ballerino, in queste ore, in occasione del compleanno della showgirl, ha scelto di dedicarle un bellissimo pensiero.

Sonia Bruganelli, dalla crisi con Bonolis a Angelo Madonia

Nelle ultime settimane si è tanto parlato dei tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Una storia, quella dei due noti volti della tv, che ha destato particolare clamore. La donna aveva spiegato nello specifico come si fosse arrivati alla decisione di prendere due strade diverse. Strade che, poi, l’hanno portata a trovare, appunto, Angelo Madonia, suo attuale compagno.

A Verissimo, la Bruganelli aveva detto in merito alla fine del suo matrimonio con Bonolis: “Non essendo una persona che riesce a fare in una giornata 12mila cose, ho un po’ staccato da quello che era la parte produttiva per seguirlo, ho un po’ mollato. Lo facevo, ma non si può fare tutto benissimo. Ed è lì un po’ di problematiche sono uscite, di carattere, di persone intorno che pensavano di farsi spazio in alcuni ruoli vista la mia lontananza, e tutto questo ci ha allontanato”.

Un allontanamento che ha poi portato i due a decidere di divorziare ma comunque di rimanere in ottimi rapporti sia per quanto concerne il lato professionale sia per quello personale vista l’importante famiglia costruita tra figli e nipoti.

La dedica di Madonia per il compleanno di Sonia

In questo scenario, poi, è entrato in gioco Angelo Madonia, ballerino professionista, che proprio in queste ore, nel giorno del compleanno della Bruganelli, l’ha voluta sorprendere con una bellissima dedica. Sui social, infatti, ecco le parole dell’uomo per la sua dolce metà: “Buon compleanno amore“, ha scritto con tanto di cuoricino rosso e usando la canzone ‘That’s Life’ come sottofondo del video in cui proprio la Bruganelli danza tra i palloncini colorati.