Il rapporto tra Maria De Filippi e Stefano De Martino si conferma ottimo. La Queen di Mediaset ha fatto una sorpresa al giovane conduttore.

Non solo la presenza di Emma ad un suo recente spettacolo. Stefano De Martino ha avuto modo di osservare come un’altra grande amica abbia voluto fargli una grande sorpresa in occasione dello suo show al Teatro Brancaccio di Roma, ‘Meglio Stasera’. Tra il pubblico, infatti, ecco apparire, come confermato da Oggi, Maria De Filippi.

Stefano De Martino e il rapporto con Maria De Filippi

Che il rapporto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi sia da sempre ottimale lo si era dedotto anche da una recente intervista del conduttore a BSMT di Gianluca Gazzoli. In quella occasione, infatti, l’ex ballerino di Amici aveva spiegato di sentire spesso la regina di Canale 5 e di avere con lei un “filo diretto”.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Per me è un vantaggio su tutti. Il fatto che Maria mi risponde al telefono. Lei mi ha visto mi ha tenuto a bada perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre redarguito, difeso, giustificato, cazziato. Per me è la persona più intelligente che conosco, ha una cultura umana, un’etica del lavoro da cui ho assorbito tutto. Ti trasmette quella passione e tu capisci che per fare bene quel lavoro c’è solo una strada”, aveva detto De Martino.

La sorpresa a teatro

Come anticipato, quindi, il feeling tra la Queen di Mediaset e De Martino è stato confermato anche di recente. Maria De Filippi ha, infatti, assistito allo spettacolo “Meglio Stasera” di Stefano De Martino al Teatro Brancaccio di Roma. La presenza della celebre conduttrice televisiva tra il pubblico ha suscitato grande interesse, evidenziando il forte legame professionale e personale tra i due.

La partecipazione della Queen di Mediaset all’evento ha testimoniato, ancora una volta, il suo sostegno nei confronti di De Martino, con il quale ha collaborato in numerose occasioni, a partire dalla sua partecipazione al talent show “Amici”. La loro relazione professionale si è evoluta nel tempo, consolidandosi in un rapporto di stima e affetto reciproco. La presenza della De Filippi tra il pubblico ha aggiunto ulteriore prestigio alla serata e avrà indubbiamente portato gioia anche nel cuore e nella testa del giovane conduttore.