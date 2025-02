Barbara De Rossi, malore e ricovero prima dell’ospitata: cosa è successo

La famosa attrice Barbara De Rossi ha avuto un brutto malore prima di andare in onda in tv come ospite da Monica Setta. I fatti.

Di recente è stata protagonista di alcuni retroscena che hanno coinvolto anche Mara Venier. Adesso, però, Barbara De Rossi è tornata a far parlare per un problema di salute avuto e che l’ha portata, prima di una ospitata in tv, a stare male e ad essere persino ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma. La notizia sul conto dell’attrice è stata anticipata in questi minuti al momento dell’uscita delle prime informazioni in vista della trasmissione ‘Storie di donne al bivio weekend’ con Monica Setta.

Barbara De Rossi, malore e ricovero: cosa è successo

Secondo quanto trapelato in queste ore, Barbara De Rossi si è sentita male prima di andare ospite a ‘Storie di donne al bivio weekend’, trasmissione con Monica Setta. “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”, ha spiegato l’attrice.

“Ho temuto davvero di morire“, ha aggiunto. “Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, la Tac, la risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante”. Fortunatamente, ora la donna sta meglio: “Non mi era mai successo ed è stato terribile. Ora sono tornata a casa in Toscana e la brutta avventura è solo un ricordo”.

La versione di Monica Setta

A spiegare ancora più nel dettaglio quanto si accaduto alla donna ci ha pensato la conduttrice Monica Setta che ha scelto di parlare tramite un post su Instagram dopo la diffusione delle anticipazioni del suo programma: “La verità è che Barbara si è sentita male la settimana scorsa proprio mentre stava per partecipare al mio programma”, ha scritto la donna.

“Era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con l’affetto di sempre e le ho detto ‘ti aspetto in studio’. Ma a STORIE DI DONNE AL BIVIO WEEKEND Barbara non è mai arrivata. È stata male malissimo e noi abbiamo pensato anche di sospendere la puntata. Ma la legge dello show ti dice di andare avanti comunque così abbiamo chiesto alle ospiti della sera di anticipare al pomeriggio. Barbara era in albergo, poi al Gemelli. Ho trascorso ore di grande ansia senza mai dire una parola a nessuno solo tenendomi in stretto contatto con lei”.

La Setta ha poi concluso il suo messaggio social con le seguenti parole verso la De Rossi: “Le voglio profondamente bene, Barbara sa con quanta gioia ho appreso che tutti gli esami erano andati bene e tornava a casa da suo marito e dalla figlia. Adesso si che ti aspettiamo in studio e brinderemo insieme alla Vita, amica mia del cuore”.