Dalla malattia alla vita privata, passando per alcune curiosità sulla sua carriera: scopriamo quello che c’è da sapere su Barbara De Rossi.

Barbara De Rossi è prima di tutto un’attrice, con una carriera sul grande e sul piccolo schermo che ha avuto il suo apice negli anni ’80, ma anche una conduttrice tv molto amata, essendo stata al timone di molte trasmissioni come Amore criminale, Solo per amore e Il terzo indizio, incentrati su casi di cronaca e di femminicidio. Nel suo privato, invece, ci sono stati ben due matrimoni, una figlia e anche molto dolore… fino alla rinascita! Scopriamo alcune curiosità sull’attrice e sulla sua vita privata: dalla malattia ai suoi amori.

Chi è Barbara De Rossi: la scheda

Nome e cognome: Barbara De Rossi

Data e luogo di nascita: 9 agosto 1960, Roma

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttrice, attrice

Fidanzato: Simone Fratini

Figlia: Martina Tesanovic

Social: Facebook, Instagram

Barbara De Rossi: le curiosità

– Ha avuto un rapporto complicato con suo padre, che avrebbe fatto di tutto pur di impedirle di diventare attrice. È stato Marcello Mastroianni a convincerlo a far recitare sua figlia nel suo film di debutto, Così come sei, rassicurandolo sulla serietà del progetto. Pensate che però, il padre si è recato tutti i giorni sul set, e dormiva nella stessa stanza della figlia per tenerla d’occhio!

– Il suo sogno è quello di lavorare in un film con il suo idolo: Al Pacino. Invece come riferimenti femminili, come ha detto a Intervisteromane.net, ha sempre avuto Monica Vitti e Anna Magnani.

– Ha un tatuaggio su una spalla con la lettera “M”, dedicato a sua figlia Martina.

– L’attrice è appassionata di ballo e di pattinaggio.

-A 16 anni, quindi ancora molto giovane, recita in Così come sei, film che lancia Barbara, e da lì la ragazza diventerà una grande interprete, contesa da tantissimi registi, italiani e non. Ha anche lavorato nei fotoromanzi per un breve periodo, all’inizio della sua carriera.

– Per una disfunzione ormonale l’attrice è stata costretta ad assumere il progesterone, ma per fortuna la cura le è servita a guarire definitivamente dal problema. La malattia di Barbara De Rossi, l’ipermenorrera, ovvero le mestruazioni abbondanti, le ha procurato l’aumento di due taglie, di almeno 14, 15 kg nel corso di 6 anni complessivi di cura.

Quando poi ha interrotto la cura, consultandosi con la sua ginecologa, è tornata al suo peso forma, complice forse anche la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2010.

– È una grande appassionata di Lucio Battisti, un artista che le ricorda il suo passato e che adora cantare anche durante il suo tempo libero!

– I suoi occhi sono lo specchio del suo umore. Come ha dichiarato a Io e te, i suoi occhi riflettono sempre il suo stato d’animo, e non è di certo il tipo che riesce a nascondere un turbamento o una preoccupazione. Insomma, una donna molto sensibile!

– Ha un bulldog, che mostra spesso sul suo profilo Instagram.

– Ha rifiutato il bellissimo Brad Davis, che si era preso una cotta per lei. Pare che lui si fece trovare a petto nudo con una bottiglia Champagne, nel suo caravan durante le riprese insieme di un film. Lui si buttò e lei disse di no… e poi cadde dal caravan uscendo! L’attrice l’ha raccontato a Pierluigi Diaco, dicendo che crede nella fedeltà, e che ha sempre detto di no agli attori.

– È presidente dell’Associazione Diritti Civili 2000, ormai dal 1998, che si occupa di dare sostegno a donne e bambini vittime di maltrattamenti. “Io me ne occupo quotidianamente di questi problemi e i social, come Facebook, che curo personalmente, mi servono anche per questo. Io raccolgo personalmente le richieste d’aiuto delle donne e le giro alla mia Associazione o al 1522, o alla Polizia di Stato o ai centri anti violenza” ha detto a Intervisteromane.net.

– Il suo rapporto con la fede è “importante”, come detto sempre a intervisteromane. “Io non sono così praticante, non vado spesso in chiesa. Però ho una grande fede, ho una grande stima e ammirazione per il nostro papa Francesco e ho una grande ammirazione per alcuni preti che ho conosciuto nella mia vita, che sono persone umanamente molto sensibili, molto vicine alla gente e questo penso che è quello che dovrebbe essere un sacerdote” ha aggiunto.

La vita privata di Barbara De Rossi: la figlia e gli ex mariti

Nel 1988 l’attrice ha sposato Andrea Busiri Vici, per poi divorziare due anni più tardi. Nel 1995 resta incinta del ballerino serbo Branko Tesanovic, da cui ha sua figlia Martina. Nel 2010 divorzia per la seconda volta, e poco tempo dopo comincia una relazione con Anthony Manfredonia. La relazione con Manfredonia terminerà con una denuncia per violenze fisiche e psicologiche da parte dell’attrice, e in seguito l’uomo verrà arrestato per stalking (le accuse provenivano anche da un’altra sua ex).

Dal 2015 il fidanzato di Barbara De Rossi è Simone Fratini, ex modello fiorentino e imprenditore di 11 anni più giovane di lei. “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni”, ha raccontato a tremenza.it. La loro canzone? I don’t want to miss a thing degli Aerosmith!

Per il resto, Barbara si vede poco nei salotti o sulle copertine di Gossip “Sono l’antitesi della pr. Ho sbagliato lavoro, a me piace molto la parte creativa e il rapporto con gli altri ma ho uno strano rapporto con la parte mondana. Non riesco a vivere in pieno quello che è un aspetto importante del mio lavoro, che è quello mondano!“, ha raccontato alla trasmissione Io e te.

Chi è il fidanzato di Barbara De Rossi, Simone Fratini

Nato il 30 agosto del 1971 sotto il segno del Leone, Simone è un giovane imprenditore e la sua azienda risiede in Toscana. Se non lo sapeste, infatti, lui è il fondatore di Capelli for you, ma anche ideatore de La quinta dimensione, un infoltimento per calvizie. L’imprenditore ha incontrato Barbara casualmente, ma alla fine lei non ha più saputo lasciare il suo Hair Man, e così oggi i due vivono una bellissima relazione… che chissà se sfocerà nelle terze nozze dell’attrice.

Dove vive Barbara De Rossi

Barbara De Rossi vive a Roma, la sua città natale e anche il luogo principale dove è impegnata con il suo lavoro. “La amo con tutti i suoi difetti – ha rivelato a Intervisteromane – e i suoi problemi. Amo i romani, perché lo sono anch’io e amo il modo di essere della mia gente. La città ha infiniti problemi che devono essere risolti, ma il mio rapporto sentimentale con Roma è immenso. Uno nella vita quando ama, tollera. Si prende tutto il pacchetto (risata) e si va avanti. E chiaro che ci sono un sacco di cose da sistemare“. L’attrice convive con il suo compagno e anche con la figlia Martina, che abita con loro. Il suo angolo del cuore? Il Ghetto di Roma, dove ha girato Storia d’amore e d’amicizia nel 1982.

Quanto guadagna Barbara De Rossi

Non sappiamo con esattezza a quanto ammonti il patrimonio di Barbara De Rossi, ma sicuramente vista la sua grande carriera che l’ha portata a recitare con attori di calibro internazionale, l’attrice si sarà tolta qualche soddisfazione. Una notizia più precisa ce l’abbiamo, ma risale allo scandalo degli stipendi RAI del 2016. In alcune interviste Barbara dichiarò di prendere 25mila euro all’anno… una cifra che a dir sua non l’aveva di certo fatta arricchire!

Riproduzione riservata © 2022 - DG