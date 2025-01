Barbara De Rossi svela il tradimento che segnò il suo matrimonio, un segreto confidato solo a Mara Venier.

La celebre attrice Barbara De Rossi è stata ospite della trasmissione “Storie di Donne al Bivio”, condotta da Monica Setta. Nel corso della puntata la De Rossi ha fatto una rivelazione sorprendente che riguarda il suo passato sentimentale.

L’attrice 64enne ha parlato del matrimonio con il direttore della fotografia Andrea Busiri Vici, durato dal 1988 al 1990, e del motivo che portò alla fine della loro unione. Ma il segreto svelato riguarda anche Mara Venier. Scopriamo tutti i dettagli.

Barbara De Rossi: il tradimento che lasciò il segno

Barbara ha confessato che una delle sue amiche, presente al matrimonio, ebbe un flirt con suo marito, diventando di fatto la causa scatenante della separazione.

“Non dirò mai il nome. È un segreto che condivido con Mara Venier, che era alle nozze” ha dichiarato l’attrice, lasciando i telespettatori incuriositi. Barbara ha, inoltre, aggiunto che la stessa amica si mostrò particolarmente affettuosa anche con Jerry Calà, anche lui presente all’evento.

Barbara De Rossi

Nel corso della puntata Barbara De Rossi ha ribadito l’importanza dell’amicizia con Mara Venier, e ha raccontato come la conduttrice sia stata una confidente preziosa in quei momenti difficili. “Mara lo sa, ma non farò mai il nome” ha precisato l’attrice, che ha preferito mantenere il riserbo sulla vicenda nonostante le insistenti domande di Monica Setta.

Barbara De Rossi: un nuovo capitolo con Simone Fratini

Oggi Barbara De Rossi vive una fase serena della sua vita sentimentale. Dopo sette anni di relazione, ha sposato il suo compagno Simone Fratini nel dicembre 2023. Questa nuova unione ha segnato per lei un capitolo di felicità e stabilità che le ha permesso di lasciarsi finalmente alle spalle le difficoltà del passato.

Con questa rivelazione, l’attrice ha offerto uno spaccato inedito del suo vissuto, pur mantenendo inalterata la sua eleganza e discrezione.