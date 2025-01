China Suarez rompe il silenzio sui rumor di una gravidanza con Mauro Icardi. Scopri cosa ha dichiarato la cantante.

Mauro Icardi è tornato al centro del gossip dopo aver annunciato la relazione con la cantante China Suarez. L’annuncio, giunto nel bel mezzo dello scontro social con l’ex moglie Wanda Nara, ha sollevato numerosi interrogativi.

Negli ultimi giorni il gossip sulla nuova coppia è stato scosso da un’indiscrezione lanciata dalla giornalista Yanina Latorre. Secondo la reporter, China Suarez, cantante e nuova fidanzata del calciatore Mauro Icardi, sarebbe in dolce attesa. Ma la risposta della diretta interessata non si è fatta attendere, chiarendo ogni dubbio tramite i social.

China Suarez: il chiarimento social

Attraverso una storia su Instagram, China Suarez ha categoricamente smentito i rumor sulla presunta gravidanza: “Non sono incinta. Forse la fonte è la stessa che dice costantemente bugie su di me“.

La cantante argentina ha inoltre lasciato intendere che le voci potrebbero derivare da fonti poco affidabili e ha ironizzato sulle continue speculazioni sul suo conto.

Mauro Icardi

La giornalista Yanina Latorre, però, ha subito ribattuto alle dichiarazioni della cantante e ha accusato China Suarez di aver lasciato trascorrere ben 24 ore prima di negare, insinuando che il ritardo fosse strategico per alimentare l’attenzione mediatica.

Inoltre, Latorre ha ricordato come in passato la cantante avesse smentito gossip che poi si erano rivelati veri. Sarà anche questo il caso?

Gossip e indiscrezioni: Mauro Icardi tace

Mentre il dibattito infuria sui social, Mauro Icardi ha preferito non intervenire, mantenendo un basso profilo. Il calciatore argentino, noto per essere spesso al centro di vicende mediatiche, non ha commentato né i rumor né la smentita della sua nuova compagna.

La vicenda continua a dividere il pubblico, ma una cosa è certa: ogni movimento della coppia è sotto i riflettori e alimenta costantemente l’interesse degli appassionati di gossip.