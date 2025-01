Dopo lo scandalo che coinvolgeva Totti, Marialuisa Jacobelli è stata paparazzata con un altro noto vip: le foto del bacio.

La nota giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli era finita al centro dello scandalo dopo essere stata paparazzata insieme a Francesco Totti. Le foto avevano lasciato intendere che tra i due ci fosse un flirt, nonostante l’ex calciatore sia tuttora fidanzato con Noemi Bocchi.

Intanto lo scandalo è andato via via placandosi, fino a oggi. Adesso è spuntata un’altra segnalazione shock: la giornalista è stata beccata con un famoso attore. Le foto del bacio tra i due sono state pubblicate dal settimanale Gente. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Marialuisa Jacobelli e Michele Morrone: il bacio catturato dai paparazzi

Solo qualche mese fa, Marialuisa Jacobelli era al centro delle chiacchiere per il presunto flirt con Francesco Totti. I due erano stati paparazzati mentre entravano e uscivano da un hotel di Roma in momenti diversi. Tuttavia, l’ex Capitano della Roma sembra aver proseguito serenamente la sua vita accanto a Noemi Bocchi, mentre la Jacobelli ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle.

Dopo il presunto flirt con Francesco Totti, la conduttrice sembra aver trovato una nuova fiamma: Michele Morrone, attore e sex symbol di fama internazionale.

Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, i due sono stati immortalati in atteggiamenti romantici. Le foto pubblicate li ritraggono mentre si scambiano un bacio appassionato che confermerebbe i sospetti di una possibile relazione.

Michele Morrone e Marialuisa: è nato un nuovo amore

Michele Morrone, diventato famoso soprattutto per il suo ruolo in 365 giorni, è considerato uno degli attori italiani più affascinanti al mondo. La sua fama non ha lasciato indifferente Marialuisa Jacobelli, che ora sembra felice al suo fianco.

Le immagini pubblicate da Gente alimentano la curiosità: si tratta dell’inizio di un grande amore o di una semplice avventura? I diretti interessati, per ora, non si sono pronunciati e lasciano spazio spazio a ipotesi e gossip.