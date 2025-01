Il Grande Fratello finisce nel mirino del Codacons: il televoto suscita dubbi, l’associazione interviene: “Totalmente finto”.

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha scatenato un’ondata di polemiche sui social e ora arriva anche la denuncia del Codacons. Marco Ramadori, vice presidente dell’associazione, ha espresso forti critiche durante un’intervista in cui ha definito il televoto “totalmente finto”. Ha, inoltre, accusato il programma di essere manipolato dagli autori. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Grande Fratello, Helena Prestes eliminata: il televoto sotto accusa

L’uscita di scena della modella brasiliana ha generato un’ondata di indignazione. Sui social gli hashtag che chiedono il suo ripescaggio hanno registrato numeri record e hanno alimentato un acceso dibattito.

Tutto è causato dal tanto discusso televoto che avrebbe suscitato forti dubbi nei telespettatori.

Secondo il Codacons, dietro le quinte del reality show ci sarebbero dinamiche predefinite dagli autori, che renderebbero il televoto privo di trasparenza. Ramadori ha dichiarato: “Le persone spendono soldi per votare in un programma che è scritto a tavolino. Non è più un reality, ma un fantasy, come Forum“.

Qui il video dell’attacco del vice presidente del Codacons.

Il vicepresidente @Codacons

conferma che la gente ha intasato il sito per la truffa del televoto,

e che il @GrandeFratello è totalmente finto e manipolato dagli autori, al livello di FORUM



PECCATO CHE DOVREBBE ESSERE UN REALITY, NON UN FANTASY @alfosignorini#grandefratello pic.twitter.com/RAdLNo9frH — Miranda Priestley ( CRITICA DEI REALITY) (@NoaHarrison25) January 16, 2025

Grande Fratello: la reazione del pubblico

La situazione non è passata inosservata: il sito del Codacons è stato letteralmente preso d’assalto da segnalazioni e lamentele da parte degli spettatori, che si sentono traditi dal sistema di televoto.

Anche Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha ammesso in puntata che la polemica è esplosa con grande forza.

Questa vicenda solleva interrogativi sull’integrità del programma. Se il Grande Fratello è realmente manipolato, quali saranno le conseguenze per la sua credibilità? E soprattutto, quali misure saranno prese per garantire maggiore trasparenza?

La questione è tutt’altro che chiusa e potrebbe aprire scenari interessanti per i futuri sviluppi del reality.