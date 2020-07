Chi è Monica Setta, giornalista e conduttrice di Unomattina in famiglia

Conduttrice e giornalista: conosciamo meglio la scoppiettante Monica Setta e scopriamo qualche curiosità sul suo conto!

In Viale Mazzini (sede degli uffici Rai a Milano) il nome di Monica Setta è sempre altisonante. Dopo un periodo di lontananza dalla Rai, però, è tornata prima a Rai 2, e poi come conduttrice di Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi. Anche se ha iniziato come giornalista, dal 2002 la tv diventerà la sua priorità di vita, con molti programmi condotti, e partecipati come opinionista. Scopriamo meglio chi è.

Chi è Monica Setta: biografia e carriera

Monica Setta nasce a Brindisi il 5 agosto 1964 sotto al segno Leone. Si laurea in filosofia e diventa giornalista professionista nel 1989. Inizia la sua carriera scrivendo articoli finanziari per Il Giorno e per Milano Finanza. Dal 1996 al 2004 si occupa più che altro di carta stampata, anche se, come affermò lei a TvBlog in un’intervista:

“Ho un lungo curriculum nella carta stampata, eppure non ho sfondato. Mi sono tolta tutte le soddisfazioni professionali ma non sono riuscita a diventare direttore di un giornale. Ho sfiorato la possibilità solo una volta poi non è andata bene. Ho capito che per me, lì, la strada era chiusa. Così ho cominciato a fare tv“.

E qui approda in TV. Prima su La 7 e conduce trasmissioni come Doppio misto e C’è modo e modo; nel 2003 partecipa al DopoFestival del Festival di Sanremo. Dal 2006 al 2009 si destreggia tra programmi dal taglio politico come Domenica In, su Rai Uno, la rubrica Sette per Setta, Domenica In Politica e Il fatto del giorno in onda tutti i giorni.

La sparizione dai canali Rai (e il ritorno del 2019)

È stata una sua scelta personale quella di ritirarsi. Nel 2014, ha infatti confessato al giornale Dipiù che uno dei motivi per i quali si era allontanata dalle scena era l’immagine sbagliata che aveva dato di sè. Prima del 2010, infatti, Monica si era sempre mostrata ai telespettatori in abiti provocanti e le sue linee sensuali non erano certo passate inosservate! Ha raccontato:

“Vestire in maniera audace poteva sembrare un atto liberatorio, di femminismo, in cui era come se dicessi a tutti: ‘Io sono così, vado in giro come mi pare, il corpo è mio’, ma in realtà non lo era. Con il tempo, con la maturità, ho capito che sbagliavo”.

Dal 2010, però, inizia a tornare in tv in veste di opinionista. Infatti è diventata uno degli ospiti fissi di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, i due programmi condotti da Barbara D’Urso. Ha condotto inoltre dal 2017 al 2019 il programma in onda su Telenorba L’occhio indiscreto.

Nell’aprile del 2019, poi, Monica Setta è stata protagonista con Roberta Bruzzone di un’accesa discussione finita ad insulti (le due se le sono dette di santa ragione a Storie Italiane).

In seguito divenne la conduttrice di Unomattina in famiglia, insieme a Tiberio Timperi, in onda su Rai 1.

La vita privata di Monica Setta

Della sua vita privata non si sa molto: l’unica notizia è che è stata sposata fino al 2011 con Giuseppe Torlontano, responsabile della politica per la Redazione del Tg5. I due hanno avuto una figlia, di nome Gaia.

Ha raccontato, inoltre, a Io e Te, che dopo la fine del suo matrimonio ha avuto un uomo che le ha voluto bene, anche se non era innamorato di lei.

5 curiosità su Monica Setta

-Ha scritto moltissimi libri tra cui tra cui Berlusconi sul sofà (1994), Donne e potere (2001), Cuore di manager (2002), I poteri forti (2003), Flavia e le altre. La moglie di Prodi e le compagne della politica (2006), L’ho sposato per amore. Vita da First lady tra ragione e sentimento (2007).

-Non si hanno informazioni sul suo patrimonio, ma sappiamo che nel 2010 il suo stipendio Rai era di 200mila euro, come riportato da L’Espresso.

-È stata “rimproverata” dagli haters di essersi trascurata e di essere ingrassata molto nel 2019.

-Durante la sua esperienza a Unomattina in famiglia, l’autore del programma Michele Guardì era molto severo con lei, in particolare sul fatto di non parlare troppo con i giornali di cose inerenti allo show.

–Indro Montanelli le ha scritto la prefazione del suo primo libro.

Dove abita Monica Setta?

Sappiamo che Monica Setta, come si vede anche dal suo profilo Instagram, ha una casa in Puglia, tra gli ulivi. Si tratta però della sua seconda casa, la prima si presume sia a Roma.

