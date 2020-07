Scopri cosa c’è da sapere su Daniele Battaglia: le amicizie e la vita privata del figlio di Dodi Battaglia, dalla radio alla televisione!

Classe 1981, Daniele Battaglia è figlio di Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh. Cresciuto nel mondo dello spettacolo, si fa conoscere come speaker radiofonico, cantante e conduttore televisivo. Inoltre, nel 2010, ottiene la vittoria all’Isola dei Famosi, portandosi a casa i 200 mila euro di vincita (metà dei quali verranno poi devoluti in beneficenza), e diventando un volto stimato anche dai telespettatori del piccolo schermo.

Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sul suo conto!

La biografia di Daniele Battaglia

Nato il 21 luglio del 1981 sotto il segno del Cancro a Reggio Emilia, Daniele ha sempre avuto le idee chiare sul suo futuro: studia presso l’istituto ITIS di San Lazzaro di Savena e si diploma diventando perito in elettronica e telecomunicazioni, poi sceglierà di diplomarsi come tecnico del suono e infine comincerà la sua carriera in radio presso una piccola emittente locale.

In fondo, la musica gli è stata tramandata dal padre, con il quale collabora nella sua etichetta discografica come compositore, autore e anche produttore. Ha anche registrato diversi inediti e il suo primo album di chiama Tutto il Mare che vorrei, uscito nel 2008.

La sua è una presenza a 360°: lavora su YouTube, in radio (arrivando a diventare uno speaker di Radio 105), ma anche in TV: dopo aver vinto L’Isola dei famosi nel 2010, lo vedremo in diverse trasmissioni come Quelli che il calio, Star Academy, London Live 2.0, Colorado e W Radio Playa Rimini, dove sarà al fianco della bellissima Diletta Leotta.

Daniele Battaglia, il figlio di Dodi: 6 curiosità sul conduttore televisivo

– Ha un gatto che si chiama Fitz, di cui ama postare foto su Instagram.

– Il suo migliore amico è Francesco Facchinetti, del resto sono cresciuti insieme: entrambi sono figli di due dei membri dei Pooh, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia.

Daniele Battaglia

– E’ padrino di battesimo di Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti.

– Durante la sua partecipazione a San Remo si è involontariamente “scontrato”, per via dell’agitazione, con Lenny Kravitz. “Incrociando Lenny Kravitz gli ho dato una spallata involontaria e lui mi ha detto in inglese “Take it easy”: evidentemente ero troppo agitato!” Ha raccontato a Soundblog.it.

– E’ un tifoso sfegatato dell’Inter.

– Ama curare il proprio aspetto e non può fare a meno di un appuntamento fisso dal barbiere. A Glamour ha raccontato: “Personalmente non sono un vanesio, ma quando si tratta di andare in Tv diventa fondamentale avere un’immagine curata nei particolari: barba e capelli diventano imprescindibili! Per me l’appuntamento fisso è quello con il barbiere, dove amo sottopormi anche al trattamento rilassante con applicazione di panno caldo o freddo pre e dopo barba.”

La vita privata di Daniele Battaglia: è fidanzato?

Pur essendo molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, Daniele Battaglia è legato sentimentalmente a Nadia Venturini, anche lei conduttrice di RADIO 105. Sebbene i due vivano la propria liaison nel più totale riserbo, si vocifera che stiano insieme dal 2012, e stando ai loro profili social condividerebbero molte passioni comuni!

Chi è la moglie di Daniele Battaglia, Nadia Venturini

Bella, solare, simpatica, amante della radio e della scrittura: la fiamma di Daniele si chiama Nadia Venturini, e anche lei è una speaker di Radio 105. Appassionata di musica e di viaggi, la ragazza vive a Milano e su Instagram condivide tantissimi scatti suoi e delle sue piccole avventure quotidiane.

Su di lei, tuttavia, non si sa molto... a parte che il fatto che è davvero splendida! Ecco una sua foto:

Dove vive Daniele Battaglia

Come abbiamo detto, Daniele è nato in Emilia Romagna, ma per motivi lavorativi nel corso della sua vita si è dovuto spostare spesso. Oggi non sappiamo dove sia la sua abitazione (anche se sappiamo che ha diviso una casa a Mariano Comense con Francesco Facchinetti) ma pare che si divida tra Milano e Roma!

Il patrimonio di Daniele Battaglia

Anche sul patrimonio di Daniele non si trovano notizie accurate o attendibili sul web: di certo però essere figli d’arte (e di un membro della miglior band italiana di sempre) sicuramente significherà anche… non passarsela proprio male!

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.