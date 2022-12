Grande artista e compositore, Enrico Cremonesi è divenuto famoso anche come spalla musicale del suo amico Fiorello: ecco alcune curiosità sul suo conto.

Siamo sicuri l’avrete visto più volte al fianco di Fiorello, dal momento che da molti anni sono praticamente inseparabili. Stiamo parlando di Enrico Cremonesi, famoso compositore che ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano. La sua incredibile bravura deriva da anni di studio, ma anche e soprattutto da una passione nata quando era ancora bambino. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Enrico Cremonesi, la biografia

Enrico Cremonesi è nato a Milano il 28 maggio 1969, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Si è avvicinato al mondo della musica quando aveva appena 4 anni, mostrando un interesse tale che ha convinto subito i suoi genitori a iscriverlo ad un corso di pianoforte. In poco tempo ha fatto numerosi progressi: a 11 anni suonava come organista in parrocchia e l’anno seguente ha iniziato ad esibirsi con alcuni amici.

L’esordio di Cremonesi nel mondo dello spettacolo risale agli anni ’90, quando ha debuttato in tournée con Enrico Ruggeri. Nello stesso periodo ha avuto modo di conoscere Rosario Fiorello, e dal 1994 ha iniziato a collaborare con lui, un sodalizio che non sembra destinato a terminare a breve. Con lui, ad esempio, ha partecipato a Fiorello Show, Stasera pago io e alla trasmissione radiofonica Viva Italia 2.

Torinooooooo!!!!!!!Yeahhhhh!!!!!I love u Rita Pavone – Small Wonder …:-) Posted by Enrico Cremonesi on Tuesday, May 20, 2014

Nel tempo Enrico ha avuto molti altri incarichi interessanti. Alcuni esempi? Ha preso parte allo show di Adriano Celentano del 2003 e ha lavorato con Antonello Venditti e Rita Pavone – come dimostrano anche alcune foto. Inoltre ha curato le musiche per il film In questo mondo di ladri, ed è stato chiamato a firmare la colonna sonora dei Giochi Paralimpici invernali di Torino 2006. Nel 2019 torna con Fiorello in Viva RaiPlay, mentre nel 2022 con Viva Rai 2, la versione televisiva della sua edicola.

La vita privata di Enrico Cremonesi

È davvero poco ciò che sappiamo della vita privata di Enrico, che da sempre non ama mettersi in mostra. Sul suo profilo Facebook, in effetti, ci sono pochi indizi su quel che riguarda la sua sfera più personale. Non abbiamo notizie in merito a una moglie o a una fidanzata: anzi, il musicista si è sempre professato uno scapolo incallito, ed è probabile che sia ancora single.

Sappiamo che, nato e cresciuto a Milano, da diverso tempo si è trasferito a Roma dove a quanto pare vive ancora oggi. Qualche altro dettaglio sulla sua vita privata arriva da alcune interviste. Ad esempio, sapevate che da anni Enrico segue una rigorosa dieta vegana? A Vegolosi, ha confessato di aver iniziato questo nuovo regime alimentare tutto d’un tratto e di essere sempre pronto a sperimentare nuovi ingredienti.

3 curiosità su Enrico Cremonesi

-Dopo il diploma da perito informatico, si è iscritto all’università frequentando la facoltà di Economia e Commercio. Ha sostenuto 16 esami, ma non si è mai laureato.

-Nel 1996 si è spostato in Veneto per adempiere al servizio civile, facendo l’assistente sociale.

-Dal 2004 porta sulle scene il personaggio del Maestro Cremonesi, al fianco di Fiorello.

Riproduzione riservata © 2022 - DG