Bianca Balti a Sanremo 2025: la “verità” sulle mancate offerte di lavoro

Nella conferenza stampa di Sanremo 2025, Bianca Balti risponde a domande sulla sua malattia e sulle mancate offerte di lavoro: cosa ha detto.

Questa sera, martedì 12 febbraio, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Bianca Balti è stata al centro dell’attenzione non solo per il suo ruolo di co-conduttrice, ma anche per la sua malattia. Ecco cosa ha detto.

Bianca Balti e la sua malattia a Sanremo 2025

Bianca Balti ha voluto chiarire il motivo della sua presenza al Festival, sottolineando di essere all’Ariston in qualità di professionista e non per raccontare la sua malattia. “Non ho accettato di partecipare per fare la malata di cancro ma in qualità di top model per indossare i miei vestiti e fare competizione a Cristiano ma non perché non voglio raccontare il dolore, nel mondo ovunque ci giriamo lo vediamo, ma stasera voglio essere una celebrazione della vita, lo voglio vivere così” ha risposto.

La polemica sulle offerte di lavoro

Un altro tema emerso in conferenza stampa è stato quello delle mancate offerte di lavoro dopo la malattia. A questo proposito, Bianca Balti ha voluto chiarire che non ha mai voluto lanciare critiche, ma semplicemente condividere un pensiero positivo.

“Vorrei dire grazie al Corriere della Sera per aver riportato un post in cui cercavo di essere positiva. (…) Non era assolutamente una critica, sono qua e sono una prova che mi vogliono ancora a lavorare. Nessun messaggio se non che sono ancora qua“, ha detto con grande sincerità.

A rafforzare le sue parole è intervenuto anche Carlo Conti, che ha sottolineato con affetto e ammirazione: “Con forza“.