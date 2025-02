Al Bano rivela di un concerto per la pace in Russia: “Mi ha contattato un impresario, sarà a fine agosto”.

Il famoso cantante di Cellino San Marco, Al Bano, escluso dal Festival di Sanremo 2025, ha fatto una rivelazione inaspettata che riguarda Putin. Durante l’ospitata a Un giorno da pecora, Carrisi ha raccontato di essere stato contattato da un impresario che lo avrebbe invitato in Russia per cantare al concerto per la pace. Un evento tanto atteso che segnerebbe finalmente la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Ma scopriamo che cosa ha rivelato il cantante.

Al Bano in Russia: “Il concerto sarà ad agosto”

Albano ha raccontato che il messaggio che gli è stato inviato da un impresario russo e ha immediatamente destato curiosità e preoccupazione.

Secondo quanto riferito dall’artista, la fine della guerra potrebbe portare a un concerto speciale sulla Piazza Rossa a Mosca, previsto per fine agosto o inizio settembre 2025. “Preparati Al Bano, che a fine agosto o primi di settembre faremo il concerto sulla Piazza Rossa, il famoso concerto per la pace” gli avrebbe riferito l’impresario.

Non sarebbe la prima volta che Al Bano vola in Russia per incontrare il presidente Putin. Infatti, tra i due c’è un'”amicizia” storica. “Era l’uomo più occidentale che esistesse in Russia” ha affermato il cantante, riferendosi al presidente russo. Tuttavia, Al Bano ha precisato di aver preso le distanze da Putin da quando è iniziata la guerra in Ucraina.

Sanremo 2025: Al Bano scartato da Carlo Conti

Un altro tema affrontato durante l’intervista è stato quello dell’esclusione di Al Bano dal Festival di Sanremo 2025.

L’artista ha rivelato di aver presentato tre canzoni per l’edizione di quest’anno, tutte di qualità superiore, ma non è riuscito a ottenere un posto in gara. Riguardo al prossimo anno, Al Bano ha lasciato intendere che non esclude di ripresentarsi, ma dipenderà dalle circostanze.

Inoltre, l’artista ha parlato anche di un episodio della sua giovinezza, ammettendo una certa gelosia nei confronti di Massimo Ranieri, con cui Romina Power avrebbe avuto una breve relazione. “Sì è vero, secondo me quando si ama si è naturalmente gelosi. Avvertivo che stava nascendo qualcosa tra i due, e ho detto a Romina ‘fai quello che ti pare’ e lei disse ‘Al Bano io ti amo ci siamo anche sposati’” ha raccontato.