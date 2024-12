Al Bano escluso da Sanremo: ecco come ha reagito

Dopo aver sperato di essere scelto da Carlo Conti per Sanremo 2025, ecco come ha reagito Al Bano dopo l’esclusione.

Ci aveva sperato fino all’ultimo e con i tre brani che aveva raccontato di aver inoltrato a Carlo Conti credeva di potercela fare. Invece… Niente Sanremo 2025 per Al Bano Carrisi che nelle scorse ore ha ricevuto la doccia gelata dal conduttore della kermesse musicale che ha annunciato i 30 big che saliranno sul palco dell’Ariston, escludendo appunto l’artista di Cellino San Marco. Adesso, è arrivata anche la reazione del diretto interessato.

Al Bano escluso da Sanremo 2025: la reazione

Niente da fare per Al Bano Carrisi. Il noto artista non sarà presente a Sanremo 2025. Dopo la comunicazione ufficiale della lista dei big fatta nelle scorse ore da Carlo Conti, ecco il cantante di Cellino San Marco reagire.

Al Bano Carrisi

Come riportato dal Corriere, Al Bano è stato intercettato in aeroporto e ha preferito non dare un commento totale sull’esclusione da Sanremo anche se si è lasciato andare ad alcune battute. “Non conosco Sanremo. Cosa è? Conosco San Marco… conosco…”.

Ridendo, poi, l’artista ha accettato di farsi alcune foto con i presenti scegliendo quindi non fare polemica. Staremo a vedere, però, se nelle prossime settimane, a mente fredda, il cantante vorrà alzare la voce per far sentire le proprie ragioni sull’esclusione

I Jalisse esclusi per la 28esima volta

Curioso, invece, l’approccio dei Jalisse. Il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitori del Festival nel 1997 con la celebre ‘Fiume di parole’. Anche loro da anni provano a tornare al Festival senza successo.

Per il duo, ecco una reazione decisamente ironica per commentare l’ennesima esclusione. Con un post sui social, i due artisti hanno brindato stappando due birre e celebrando i 28 “no” consecutivi: “Un record incredibile”, hanno scritto.