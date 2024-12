Incidente in diretta per Giucas Casella: il video diventa virale

Piccolo problema per Giucas Casella che a ‘Che Tempo Che Fa’ è stato vittima di una caduta diventata subito virale.

Quando si parla di Giucas Casella, la sorpresa è dietro l’angolo. Vedere per credere quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove con Fabio Fazio. Durante una sua “illusione”, il mago e illusionista è inciampato finendo con una rovinosa caduta davanti a tutti i presenti e ai telespettatori.

Giucas Casella: caduta a ‘Che Tempo Che Fa’

Tra gli ospiti della puntata del 1 dicembre 2024 del programma di Fabio Fazio ‘Che Tempo Che Fa’, a prendersi la scena anche Giucas Casella con i suoi trucchi di magia ma soprattutto con una… caduta.

L’illusionista ha catturato l’attenzione dei presenti con la sua formula magica e non solo…

Giucas Casella

A ritmo di ‘Change, Change, Change’, ovvero la sua formuletta per compiere le ipnosi, ecco Casella entrare in studio e poi, ben presto, cadere davanti a tutti.

Il noto mago, infatti, mentre stava andando a salutare Simona Ventura e la sua sosia, interpretata dalla comica Francesca Manzini, è caduto rovinosamente per terra facendo scattare le risate di tutti.

Le reazioni in studio

Una volta capito che Casella non si era fatto male, ecco le risate tra Fabio Fazio e i suoi ospiti con il conduttore che ha chiesto di ricostruire la scena a chi l’aveva vista dato che lui era di spalle. A parlare, quindi, è stata Simona Ventura: “Stava arrivando qua, diceva ‘Change Change’, ha battuto contro questo palchettino ed è caduto con la faccia avanti, a pelle di leone. Ha messo le mani e le ginocchia avanti”, ha spiegato Super Simo.

“Per fortuna”, ha aggiunto Fabio Fazio facendo capire che per Giucas non c’erano state gravi conseguenze. Le immagini di quanto successo sono presto diventate virali sul web con tantissimi utenti che si sono scatenati per commentare la sfortunata apparizione del mago.