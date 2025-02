Critiche a Giorgia, il padre risponde a Mogol in diretta tv: “Non lo accetto”

La cantante Giorgia era stata criticata da Mogol: il padre dell’artista ha deciso di risponde a tono durante la trasmissione ‘La Volta Buona’.

Non sono passate inosservate le critiche di Mogol a Giorgia. Una vicenda che ha generato diverse reazioni tra cui quella recente del padre della bravissima artista. Il signor Todrani, infatti, intervenuto a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo ha voluto rispondere all’autore in modo molto secco e diretto ma, va detto, con grande rispetto.

Giorgia criticata, il padre replica a Mogol

“A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi”. Erano state più o meno queste le parole di Mogol verso Giorgia per criticare la sua esperienza a Sanremo 2025 conclusasi con il sesto posto. Frasi che non sono passate inosservate e che hanno trovato in queste ore la replica del padre dell’artista, il signor Giulio Todrani, intervenuto a ‘La Volta Buona’.

Giorgia – www.donnaglamour.it

“Innanzitutto non voglio fare critica a Mogol, ognuno può dire quello che vuole. Però, io adesso devo dire una cosa su Giorgia”, ha esordito il signor Todrani sulla figlia. “Giorgia l’ho scoperta che aveva quindici anni e mezzo che cantava così e quando me ne sono accorto ho detto ‘canti benissimo’. Stava cantando Whitney Huston, era All At Once in si bemolle, c’aveva quindici anni e mezzo. Ho fatto ‘Ma tu canti così? A settembre vai a scuola di canto’. E l’ho mandata a scuola di canto”.

Todrani ha poi aggiunto ulteriori dettagli legati alla gavetta fatta dall’artista per poi arrivare alle parole contro Mogol: “[…] Perché dico questo? Perché Giorgia ha fatto la gavetta, ha fatto sette anni di gavetta. Mi devo sentir dire di andare alla scuola di canto a mia figlia non mi sta bene, non esiste. Non lo accetto“.

Le emozioni trasmesse dalla cantante

Lo sfogo del padre della cantante è poi andato avanti facendo riferimento alle emozioni che Giorgia, secondo Mogol, non avrebbe trasmesso. “Io parlo per me. Ditelo al pubblico che ha reagito quando hanno annunciato il sesto posto. Parlo per me, ma a me emoziona sempre. Quando canta mi emoziona”, ha concluso il signor Todrani a ‘La Volta Buona‘.