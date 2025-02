Dolcissimo momento per Antonella Clerici e sua figlia Maelle che festeggia in data odierna il sedicesimo compleanno.

Ha fatto parlare per alcune dichiarazioni successive a Sanremo 2025 e la polemica sulle poche donne nelle prime posizioni della classifica. Adesso, Antonella Clerici è tornata protagonista con una dedica davvero molto dolce dedicata ad una persona molto speciale della sua famiglia: la figlia, Maelle, che compie sedici anni.

Antonella Clerici, la dedica alla figlia Maelle

Attraverso un tenero post su Instagram, Antonella Clerici ha deciso di omaggiare sua figlia Maelle in occasione del suo compleanno ripercorrendo alcune tappe bellissime della sua vita. In particolare, la conduttrice ha mostrato alcuni scatti della ragazzina che festeggia 16 anni: da quando era piccolissima ad oggi.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

“Sembra ieri e sono già passati 16 anni”, ha esordito la Clerici. “Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata. Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna”, le parole della presentatrice. Che ha poi aggiunto: “Le contraddizioni della tua eta’. Come dice la nostra canzone dancing queen… balla da regina e goditi la vita!”, ha concluso.

Le reazioni e i commenti

Il messaggio della Clerici ha portato diversi utenti della donna, ma anche colleghi, a commentare con reazioni d’affetto. Tra i vari messaggi si possono leggere quelli di Elisabetta Canalis e anche di Angela Melillo che hanno scritto rispettivamente: “Oddio, sono volati! Auguri Maelle”, e “Auguriiii!!!”. Tra i commenti dei “non famosi”, in molti hanno tenuto a sottolineare il bellissimo rapporto madre-figlia e anche come la ragazzina sia cresciuta molto bene. “Tutto divino, siete entrambe divinamente belle”, si legge. “Che emozioni, quanto è bello vederli crescere”, ha scritto un altro utente. “Maelle è diventata davvero una signorina. Complimenti alla mamma e tanti auguri a lei”. Insomma, anche in questa occasione, la Clerici ha confermato l’ottimo rapporto con la sua fanbase.