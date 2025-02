Dal “bigliettino” di Bianca Balti alla verità sulla crisi De Lellis-Tony Effe: i gossip della settimana

Diverse notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social in questi giorni: scopriamo i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni per quanto concerne il mondo dello spettacolo, della tv e naturalmente dei social. Anche dopo la fine di Sanremo, diversi personaggi che hanno preso parte alla kermesse musicale hanno continuato a far parlare di sé. Spicca Bianca Balti, tornata negli Usa, e la sua ultima chemio raccontata anche con un “bigliettino”. Ma non solo. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 17 al 21 febbraio 2025.

I gossip della settimana: il bigliettino di Bianca Balti

Dopo essere stata co-conduttrice a Sanremo, Bianca Balti è tornata a Los Angeles dove ha potuto riabbracciare i suoi affetti e le sue amiche. In questo senso, la modella ha emozionato tutti facendo vedere alcuni momenti vissuti proprio con le persone a lei più care. Spicca, un bigliettino nel quale la donna ha mostrato le sue emozioni.

La Balti, infatti, ha scelto di condividere in che modo le sue amiche l’abbiano accolta con tanto di messaggio dolcissimo e strappalacrime che l’ha portata anche a confessare di aver fatto la sua ultima chemio poche settimane fa.

Le critiche a Giorgia su Sanremo 2025

A generare tantissime discussioni e polemiche sono state anche le parole di Mogol alla cantante Giorgia dopo Sanremo 2025. L’autore aveva criticato l’artista sottolineando, in modo infelice, come il suo stile fosse “antico”. Frasi che hanno portato diversi personaggi a reagire e difendere la grandissima cantante.

Eleonora Giorgi di nuovo ricoverata e in terapia del dolore

Ore di ansia per Eleonora Giorgi che nel corso di una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera ha raccontato di essere ricoverata in una clinica dove, di fatto, sta facendo la terapia del dolore per combattere contro il brutto male che sembra ormai non lasciarle scampo.

Mistero su Massimo Ranieri e i concerti annullati

Qualche patema anche per Massimo Ranieri che dopo essersi presentato sul palco di Sanremo con un occhio rosso ha dovuto cancellare alcuni concerti previsti per queste settimane. L’artista sarebbe indisposto ma non ci sarebbero particolari dettagli sulla vicenda. Un fatto che ha destato indubbiamente perplessità e anche qualche timore per la salute dell’artista.

Carlo Conti ha scelto una co-conduttrice per Sanremo 2026

Da un Sanremo da poco finito ad uno che verrà. Carlo Conti è carico in vista del 2026 è ha già fatto capire le sue intenzioni. Il presentatore avrebbe già scelto una co-conduttrice per la prossima kermesse musicale. Conti è stato protagonista di una gag che, chissà, potrebbe nascondere qualcosa di veritiero per il futuro…