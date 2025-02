Lucio Corsi pronto per l’Eurovision dopo il no di Olly: ecco come si sta preparando

Dopo tante voci, Olly ha scelto di non andare all’Eurovision Song Contest 2025: al suo posto Lucio Corsi che si sta preparando a modo suo.

Sono state tantissime le voci legate a Olly dopo la vittoria di Sanremo 2025. Il giovane cantante, come da tradizione, avrebbe dovuto confermare o meno la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest che, quest’anno, si terrà a Basilea, in Svizzera. Alla fine, l’artista ha optato per dire “no” all’evento. Al suo posto è arrivato il “sì” di Lucio Corsi, secondo classificato all’Ariston.

Verso l’Eurovision: la rinuncia di Olly

Come anticipato, sono state davvero parecchie le voci e le indiscrezioni legate alla partecipazione o meno di Olly all’Eurovision in Svizzera dopo la vittoria di Sanremo 2025. Alla fine, il giovane cantante ha scelto di non prendere parte al grande evento musicale, lasciando di fatto spazio al secondo in classifica alla kermesse dell’Ariston, Lucio Corsi.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Olly ha spiegato i motivi della sua scelta: “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco, io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio

Da qui la conferma: “Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita […]”. Il giovane cantante ha spiegato che tale decisione sia un modo per “ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie”.

Lucio Corsi dice sì: il messaggio social

Successivamente, la Rai ha comunicato che sarebbe stato Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025, a prendere il posto di Olly all’Eurovision. Il cantante di ‘Volevo essere un duro’ ha accettato la possibilità di prendere parte all’evento e sui social ha fatto capire di essere entusiasta per tale opportunità: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”, le sue parole cariche di desiderio di stupire il mondo intero con la sua musica.