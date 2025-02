Mogol critica Giorgia che è arrivata sesta al Festival di Sanremo 2025: “Canta come trent’anni fa, le offro un corso”.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da quasi una settimana, ma il risultato di Giorgia continua a far discutere. La cantante romana, che ha presentato il brano La cura per me, si è classificata al sesto posto, nonostante fosse tra le favorite e molto apprezzata da pubblico e critica.

La sua esclusione dalla Top 5 ha scatenato polemiche sui social, con numerosi fan che ritengono il suo piazzamento ingiusto. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è arrivato il commento di Mogol, storico paroliere della musica italiana, che ha espresso un’opinione piuttosto netta sullo stile della cantante. Scopriamo che cosa ha detto nei confronti della famosa cantante.

Mogol attacca Giorgia: “Canta come trent’anni fa”

Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, Mogol ha parlato di Sanremo e dei suoi protagonisti, e si è soffermato anche su Giorgia. Il celebre autore ha elogiato le doti vocali dell’artista, ma ha poi aggiunto una critica inaspettata.

“A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Lei ha una voce fantastica, però secondo me canta un po’ come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. La voce deve essere credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare” ha dichiarato Mogol.

Qui il video dell’intervento del paroliere.

Mogol: "Giorgia ha una bella voce ma non emoziona. Canta come trent'anni fa, le offrirei un corso di canto da me" Dovresti ringraziare il cielo che canta ancora come trent'anni fa e spopola su Tiktok pic.twitter.com/pfzIdDmnzk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 19, 2025

La reazione dei social alle parole di Mogol

Le sue parole hanno subito scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti, tra chi condivide il punto di vista del paroliere e chi invece difende Giorgia, sostenendo che la sua voce sia ancora oggi una delle più emozionanti della musica italiana.

Alcuni utenti, infatti, hanno dato ragione a Mogol. Si legge, ad esempio: “Sarà pure talentuosa ma sinceramente la penso come Mogol, stesso repertorio da sempre, personalmente ho amato Gocce di memoria ma poi stop…trovo a mio gusto personale per carità che non sempre avere grande estensione vocale e saper fare virtuosismi doni emozioni in automatico“.

Ma Giorgia commenterà le parole di Mogol? Non ci resta che attendere per scoprirlo.