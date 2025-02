Pete Doherty rischia l’amputazione delle dita dei piedi a causa del diabete. Il cantante lotta con gravi problemi di salute.

Pete Doherty, lo storico frontman dei Libertines, sta affrontando una seria complicazione legata al diabete di tipo 2. Durante un concerto a Monaco, in Germania, tenuto nei giorni scorsi, il cantante ha rivelato al pubblico che i medici gli hanno consigliato di stare in piedi il più possibile per evitare il rischio di amputazione delle dita dei piedi. Ma come sta il cantante? Scopriamo tutti i dettagli.

Pete Doherty, condizioni in peggioramento: fan preoccupati

Negli ultimi tempi, Doherty è stato visto utilizzare un bastone da passeggio e si è esibito seduto su una sedia nelle tappe finali del suo tour europeo. Inoltre, a Colonia, il suo compagno di band Carl Barat è stato immortalato mentre lo aiutava a scendere dal palco.

Qui la foto durante il concerto a Monaco di Baviera.

L’artista ha confermato la sua diagnosi di diabete la scorsa primavera, ma ha anche ammesso di non avere la disciplina necessaria per affrontare anche il problema del colesterolo.

Tuttavia, nel corso dei mesi la condizione è rapidamente peggiorata. Infatti, il diabete può danneggiare i vasi sanguigni e i nervi dei piedi, fino a causare una perdita di sensibilità. Questo aumenta il rischio di ferite che non guariscono, portando in alcuni casi anche all’amputazione.

Per adattarsi alle nuove esigenze fisiche, Doherty ha dichiarato di aver sostituito le sue classiche pantofole con scarpe ortopediche a strappo.

Un passato turbolento e il tentativo di cambiare vita

Il musicista in passato ha lottato per anni con problemi di dipendenza, ma ha dichiarato di aver rinunciato alle droghe più pericolose. Tuttavia, in una passata intervista ha ammesso di faticare a eliminare alcol, formaggi e zuccheri, fattori che contribuiscono a peggiorare il diabete.

Il suo percorso di recupero si trova ora a un bivio critico, con la necessità di adottare seri cambiamenti per evitare gravi conseguenze sulla sua salute.