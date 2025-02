Momenti di tensione per Nicole Kidman e Keith Urban: ladri nella casa a Beverly Hills fuggiti all’arrivo dello staff.

Anche le grandi star possono essere vittime di furti, e questo è ciò che è successo a Nicole Kidman e il marito Keith Urban. Durante il fine settimana, la loro villa di Beverly Hills è stata presa di mira dai ladri. L’effrazione è avvenuta mentre la coppia si trovava fuori città, ma il tempestivo intervento di un membro dello staff ha evitato il peggio.

Secondo quanto riportato da TMZ, l’intruso avrebbe rotto una finestra per entrare nella proprietà, ma sarebbe stato messo in fuga poco dopo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Nicole Kidman e Keith Urban: un patrimonio immobiliare di lusso

La villa, acquistata da Nicole Kidman e Keith Urban nel 2008 per circa 4,7 milioni di dollari, è un’elegante dimora moderna costruita nel 1965. Situata su un terreno di 1,25 acri, la residenza dispone di cinque camere da letto, quattro bagni, una piscina e una spettacolare vista sui canyon di Los Angeles.

Nicole Kidman

Oltre a questa proprietà, la coppia possiede diverse altre abitazioni di lusso tra New York, Sydney e il Tennessee, che rende il loro un immenso patrimonio immobiliare.

Ma ad essere presa di mira dai malviventi è stata la villa di Beverly Hills in cui di certo i beni di lusso e di valore non mancavano.

Indagini in corso sul furto

Attualmente, le autorità stanno indagando per risalire all’identità del ladro e verificare eventuali oggetti sottratti. Infatti, al momento non sono disponibili notizie certe sul presunto bottino dei malviventi. Nicole Kidman e Keith Urban non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

L’episodio è avvenuto ad appena poche settimane di distanza dalle tragedie degli incendi che hanno colpito la città di Los Angeles, che è costata la casa a tantissimi abitanti, non solo star internazionali ma anche persone comuni.