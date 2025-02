Scoppia una nuova polemica contro Meghan Markle: stavolta la duchessa di Sussex è stata accusata di plagio da un comune spagnolo, Porreres, situato sull’isola di Maiorca. Il motivo? Il logo del suo nuovo brand lifestyle somiglia in modo sorprendente allo stemma della cittadina.

Ma cosa sta succedendo? Scopriamo tutti i dettagli della pesante accusa contro la moglie del principe Harry.

L’emblema scelto dalla moglie del principe Harry raffigura una palma con due colibrì ai lati, un design che, secondo la sindaca di Porreres, Xisca Mora, è quasi identico a quello del municipio.

Lo stemma storico del comune, in uso dal 1370, presenta una palma centrale affiancata da due uccelli, anche se in questo caso si tratta di rondini o piccioni.

La somiglianza tra i due simboli ha sollevato un’ondata di critiche in Spagna, tanto che l’amministrazione locale sta valutando possibili azioni legali contro Meghan Markle.

La notizia dell’accusa mossa dal comune spagnolo ha già fatto il giro del mondo.

