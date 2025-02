Fabrizio Corona sorprende con un nuovo colpo di scena: lancia la sua criptovaluta, ma scoppia la polemica su Telegram.

Se per più di due giorni non si sente parlare di Fabrizio Corona vuol dire che sta per finire il mondo. Stavolta l’ex re dei paparazzi ha voluto spiazzare tutti con una novità inaspettata: lancerà la sua criptovaluta.

L’annuncio è arrivato sui social e sui gruppi privati di Corona, ma è già scoppiata la polemica. Scopriamo tutti i dettagli sulla “Meme coin”.

Fabrizio Corona lancia la sua Meme coin

Con un post Instagram, Corona ha annunciato il lancio della sua “meme coin“.

“A breve lancerò la mia meme coin, a differenza di tante altre nasce per restare” scrive sotto il video, in cui invita gli utenti a iscriversi al suo canale Telegram.

Ma presto sono spuntati i primi ostacoli. Secondo quanto riportato da Fanpage, uno dei canali Telegram legati al “Progetto Corona” è stato bollato dalla piattaforma come SCAM (truffa). Il canale in questione, denominato “Fabrizio Corona Project NON“, presenta un avviso che lo identifica come potenzialmente pericoloso.

Chi entra nel gruppo si trova di fronte a un bot che si presenta come Francesco, presunto membro del team di Corona, e propone investimenti con la promessa di guadagni fino a 4.000 euro in soli 30 giorni, a patto di investire almeno 300 euro. Le operazioni verrebbero effettuate su Fxcess, una piattaforma di trading legata alla società Notesco Int Limited, con sede nell’isola di Anguilla.

Le reazioni degli utenti

La notizia del canale ha immediatamente acceso il dibattito online. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto e hanno accusato Corona di promuovere un progetto poco trasparente. Nei commenti sui social, alcuni lo attaccano duramente: “Continua a fare truffe sul trading, ma lascia stare la blockchain!“.

Al momento, Fabrizio Corona non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla segnalazione di Telegram. Resta da vedere se il progetto riuscirà a convincere gli investitori o se sarà destinato a naufragare tra le critiche.