Gessica Notaro, sostegno ad un concorrente del GF: “Hai già vinto”

Un messaggio curioso e inatteso da parte di Gessica Notaro per un concorrente del Grande Fratello che sta facendo molto parlare di recente.

Aveva già commentato le notizie sul Grande Fratello in modo polemico e adesso lo ha fatto ancora ma in modo ben diverso. Gessica Notaro, infatti, in queste ore si è resa protagonista di un inatteso messaggio verso un concorrente del reality show di Canale 5, Javier Martinez, per fargli gli auguri ma anche per augurargli di arrivare fino alla fine del programma.

Gessica Notaro, gli auguri a Javier

Attraverso un bellissimo e dolce post su Instagram, anche con una certa sorpresa, Gessica Notaro ha deciso di mandare un messaggio a Javier Martinez. La donna ha voluto omaggiare il ragazzo nel giorno del suo compleanno e successivamente fargli anche i complimenti per la sua avventura al GF con tanto di auspicio pure per le fasi conclusive del reality.

“Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene”, ha scritto la Notaro con tanto di foto insieme a Martinez. “Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è’ ricordata di avere un grande debito con te. Ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio”.

Il sostegno per il Grande Fratello

Il proseguimento del messaggio è stato l’augurio in vista della finalissima del GF: “Manca un soffio alla finale e, come ti dicevo quando sono venuta trovarti, so che non è’ stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te. Noi siamo con te SEMPRE, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti.. sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile. Non so chi vincerà il Grande Fratello quest’anno, ma sappi che comunque vada.. per noi hai già vinto e siamo incredibilmente fieri di te. FELIZ CUMPLEAÑOS cinghialone mio, ti voglio un’infinità di bene”.