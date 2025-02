Curiosa rivelazione scottante di Taylor Mega che ha raccontato tramite Instagram di avere un particolare “problemino”.

La foto intima a letto con il presunto nuovo fidanzato e non solo. In queste ore, Taylor Mega è tornata a parlare di sé anche in chiave molto privata. Tramite una serie di botta e risposta con i fan su Instagram, l’influencer ha svelato di avere un piccolo problemino sotto le coperte a causa dei suoi lunghi capelli biondi che le impediscono, di fatto, la piena libertà nei movimenti.

Taylor Mega e la domanda di una fan

Spesso chiacchierata per le sue relazioni, Taylor Mega ha deciso di svelare ai fan alcuni dettagli molto intimi legati appunto alle sue “avventure” sotto le coperte. In realtà, la nota influencer ha solamente scelto di rispondere ad alcune domande anche piccanti delle sue fan in chiave privata. Una di queste è stata appunto relativa a certe problematiche che si possono avere nei rapporti.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

In un Q&A con i seguaci Instagram, la Mega ha ricevuto una domanda molto particolare: “Come gestisci i capelli lunghi quando tro**i? Per me abbastanza tragica”, è stato chiesto all’influencer da parte di una seguace. In questa ottica, la ragazza, senza badare al tipo di argomento, ha optato per rispondere con la massima onestà e un pizzico di malizia. “Rispondo a questa domanda solo perché me l’ha fatta una ragazza…”, ha esordito la bella Taylor prima di dare ulteriori dettagli.

La risposta sul “problema” a letto

“Allora sì, è sempre un pò un dramma”, ha detto la Mega. “Diciamo che non si possono fare le cose con impeto perché ogni volta che cambi posizione devi prima alzarti a sistemare i capelli”. Poi facendo alcuni esempi pratici: “Per esempio, la classicissima missionario, se non stai attenta rimani bloccata da te stessa. Chi ha i capelli lunghi capirà cosa sto dicendo, per tutti gli altri dico fate attenzione, maneggiate con cura”, ha detto l’influencer.

Tra i vari passaggi, anche un altro consiglio: “E soprattutto, ragazze, non vi fate tirare i capelli mentre lo fate! Non siete delle cavalle, quella non è una criniera (e lui non è uno stallone). I capelli così si strappano e si indeboliscono! Potrei menare se mi capitasse!”.