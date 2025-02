Uomini e Donne, un cavaliere fa la corte a Maria De Filippi: “Non si può!”

Siparietto divertente a Uomini e Donne con Maria De Filippi finita nel mirino di un cavaliere del trono over. Cosa è successo.

Dopo il messaggio inviato post Sanremo ad una big in gara alla kermesse musicale, Maria De Filippi è tornata protagonista su Canale 5 a Uomini e Donne. La Queen di Mediaset, infatti, è finita nel mirino di un cavaliere del trono over che, un po’ per ironia e un po’ perché davvero affascinato dalla conduttrice, ha rivelato di avere un debole per lei.

Maria De Filippi e il particolare corteggiatore

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, in studio e a casa il pubblico è rimasto particolarmente colpito da una situazione che forse mai si era verificata prima d’ora. Maria De Filippi, infatti, ha ricevuto la corte di un cavaliere del trono over che, dopo essere stato impegnato nella conoscenza con una dama, ha ammesso di avere un debole per la Queen di Mediaset.

Tutta la situazione è nata gradualmente. Un cavaliere del trono over, il signor Walter, ha spiegato di aver avuto un’uscita con la dama Gemma, ma di non essere rimasto colpito da lei e che, di fatto, non gli sia scattato nulla che potesse farlo andare avanti nelle conoscenza. Senza andare a sedersi sulle sedie insieme agli altri corteggiatori, Walter si è quindi accomodato sulle scale vicino alla De Filippi.

Il siparietto: “Non si può!”

A quel punto, tra Walter e la presentatrice è iniziato uno scambio di battute. “Ma dimmi se c’è qualche dama che ti interessa”, ha chiesto Maria. Il signore, dopo aver tergiversato, ha ammesso: “Si, è qui accanto a me”, facendo riferimento appunto alla conduttrice. Dal canto suo la De Filippi ha sorriso e poi ha detto: “Ma non si può!”. Il pubblico in studio ha sorriso per lo scambio di battute e il signor Walter ha ribadito il concetto: “No davvero, non c’è nessuna a parte te Maria”. Peccato che da parte della De Filippi sia stato chiaro il “no” a tutte le avances che, crediamo, siano solo state frutto di un gioco e di un certo imbarazzo da parte del signore.