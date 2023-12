Anche Gessica Notaro si è espressa sul caso che ha visto protagonisti Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF.

Anche Gessica Notaro ha deciso di rompere il silenzio per quanto riguarda le ultime vicissitudini che hanno visto protagonisti Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese al GF e, nelle ultime ore, ha dichiarato nelle sue stories via social:

“Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo facesse qualcosa la produzione. Quello che vediamo in diretta ci basta e non è accettabile. (…) Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi ragazzi“. La produzione del programma si deciderà a intervenire sulla questione?

Gessica Notaro

Gessica Notaro contro Massimiliano Varrese

Attraverso i social Gessica Notaro si è scagliata pubblicamente contro Massimiliano Varrese, finito nell’occhio del ciclone per l’atteggiamento avuto con Beatrice Luzzi all’interno del Grande Fratello. Gessica Notaro, che è diventata attivista contro la violenza sulle donne dopo che è stata in prima persona vittima della violenza del suo ex (Edson Tavares) ha rimarcato di essere amica dello stesso Varrese e di avere una buona opinione del GF di Signorini. Nonostante questo ha sottolineato:

“Io sono amica del GF e di Alfonso Signorini, sono in buoni rapporti con loro, il programma mette sotto i riflettori degli argomenti degni di discussione, ma questa volta è stato fatto un errore grosso. Non volevo intervenire, ma qui mi arrivano milioni di messaggi che mi chiedono di parlare. Mi auguro che tutto il rumore che stiamo facendo serva e che si muovano le cose. Soprattutto visto le brutte cose che stanno succedendo di questi tempi”. Sui social in tanti hanno lodato le sue parole e sono in attesa di sapere se la produzione del programma tv prenderà finalmente provvedimenti.

Sulla questione nelle ultime ore è intervenuta anche Heidi Baci, che sui social ha scritto: “Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così“.