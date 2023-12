A pochi giorni dalla sua intervista a Domenica In, Belen Rodriguez sembra aver scagliato una frecciatina contro il suo ex marito.

Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A quanto pare la terza separazione tra i due non è avvenuta in maniera pacifica e la showgirl, oltre ad aver accusato l’ex marito di averla tradita, ha anche affermato di aver perso molto peso e di esser stata costretta a recarsi per un periodo in una clinica specializzata.

Nelle ultime ore la showgirl ha anche condiviso sui social un messaggio che, per molti, sarebbe indirizzato proprio contro il conduttore tv. “Se è questione di confessare, è inevitabile”, ha scritto la showgirl condividendo sui social il brano di Shakira, Inevitable.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la frecciatina a De Martino

Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo i rumor riportati da Dagospia nelle ultime ore, il ballerino e conduttore tv sarebbe stato a dir poco furioso per quanto svelato dalla sua ex moglie sulla fine della loro storia (e, soprattutto, in merito ai suoi presunti tradimenti). Belen Rodriguez, dal canto suo, si starebbe godendo la storia d’amore con Elio Lorenzoni e ha fatto sapere anche di essere pronta a sposarlo non appena avrà ottenuto l’annullamento delle sue nozze con De Martino.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, il conduttore tv risponderà alle parole della sua ex moglie. Al momento – a Che Tempo Che Fa – De Martino ha lasciato intendere di voler mantenere il massimo riserbo sulla questione.