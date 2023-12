Noemi Bocchi e Francesco Totti continuano a suscitare l’attenzione generale e, nelle ultime ore, si sono mostrati insieme a New York.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti per New York insieme ai due figli di lei e alla piccola Isabel e, nelle scorse ore, la stessa Noemi si è mostrata mentre dava un bacio all’ex calciatore difronte alla splendida vista di un grattacielo.

“13” era scritto nella didascalia all’immagine, ad indicare i mesi in cui i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Appena qualche settimana fa una foto simile (e per altro scattata proprio a New York) aveva visto protagonisti anche Ilary Blasi e Bastian Muller, che proprio nella Grande Mela hanno deciso di festeggiare il loro primo anniversario.

Francesco Totti

Totti e Noemi: i 13 mesi insieme

Dopo il clamore generato da Unica, il docufilm di Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preferito trincerarsi dietro al massimo riserbo ma, nelle ultime ore, si sono mostrati insieme durante una romantica vacanza a New York.

La Bocchi in particolare si è mostrata mentre abbracciava l’ex calciatore e ha lasciato intendere che quello sarebbe stato il giorno del loro 13esimo mesiversario. La data in realtà non sembrano coincidere con quanto affermato dall’ex moglie del calciatore, che ha affermato di aver scoperto che Totti la tradisse con la flower designer molti mesi prima che lei iniziasse una storia con Bastian Muller (con cui appena qualche settimana fa lei ha festeggiato un anno d’amore). Sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori particolari, e ai fan dell’ex coppia d’oro della Capitale non resta che attendere ulteriori sviluppi.