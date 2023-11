Ilary Blasi ha svelato di essere partita per New York in occasione del suo primo anno d’amore con il fidanzato Bastian Muller.

A un giorno dall’uscita dell’atteso docufilm su di lei, Unica, Ilary Blasi si è mostrata mentre era con il fidanzato Bastian Muller su uno dei grattacieli di New York e sui social ha scritto: “Dopo un anno…”. La coppia starebbe dunque festeggiando il suo primo anno d’amore e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller: l’anniversario a New York

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller finora è stata all’insegna dei viaggi in giro per il mondo e non a caso la showgirl, nelle ultime ore, si è mostrata in compagnia dell’imprenditore tedesco, con cui avrebbe deciso di celebrare il suo primo anniversario a New York.

Nel frattempo, a partire dal 24 novembre, su Neflix sarà disponibile il docufilm Unica, e sembra che all’interno di esso la conduttrice abbia parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, e forse anche dell’inizio della sua storia d’amore con Bastian. Sarà vero? In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Intanto, sui social, la showgirl ha pubblicato alcuni scorci della Grande Mela e i fan dei social sono in trepidante attesa di sapere se Bastian le abbia fatto un regalo “prezioso” per il loro primo anno insieme. Per saperne di più non resta che attendere, e chissà se la showgirl soddisferà la curiosità dei fan.