Videochiamata durante Boomerissima: Luca Argentero riprende la moglie, Cristina Marino, per il vestito troppo corto.

Durante il programma tv Boomerissima, in cui si stava svolgendo la gara tra Boomer e Millennial, è squillato il telefono della presentatrice Alessia Marcuzzi: era Luca Argentero che chiamava per rimproverare, con il sorriso e con tanta ironia, la moglie, Cristina Marino. Infatti, ad avviso di Argentero, Marino avrebbe dimenticato di indossare un pezzo del suo vestito: “Avrei una cosa da dire a mia moglie, amore credo che ti sei dimenticata un pezzo di costume! Ho scelto una Millennial e…”. “Ma amore tu sei un fiore”, risponde amorevolmente la moglie.

La risposta di Cristina Marino

Cristina Marino ha risposto per le rime al marito, dichiarando davanti a tutti che si è sposata con un super boomer. Alessia Marcuzzi, la presentatrice, aveva infatti fatto vedere a Luca Argentero l’esibizione danzante svolta da Cristina durante il programma e lui, ridendo, aveva detto che sembrava che la moglie si fosse scordata a casa un pezzo del suo vestito.

A quel punto Alessia ha chiesto a Luca se fosse geloso ma lui ha negato dicendo che, anzi, ringrazia ogni giorno la moglie di averlo scelto.

Luca Argentero

Poi la videochiamata si è interrotta

Alessia, durante la chiamata con Argentero, ha chiesto a Cristina se anche lei fosse gelosa e la risposta di lei è stata criptica, in quanto ha dichiarato che essendo siciliano non ama la maleducazione. Dopodiché è intervenuta Tosca D’Aquino, che ha chiesto a Luca di fare uno spogliarello a beneficio di tutti, in modo da pareggiare i conti con la moglie: “Io credo che anche noi tutte dovremmo chiedere una cosa un po’ sexy a Luca”, ha spiegato l’attrice e conduttrice.

Dopo aver esordito con la frase: “Certo, se la cosa può contribuire al successo della squadra dei Boomer…”, Luca ha iniziato a sbottonarsi la camicia, ma è a questo punto che, ahimè, avviene il peggio: la videochiamata si interrompe, suscitando l’ilarità del pubblico presente in studio.

Gli altri ospiti

Oltre a Cristina Marino hanno partecipato al programma anche alcune vecchie conoscenze di Argentero, visto che tra i Boomer in gara era presente Roberto Farnesi. Alessia Marcuzzi ha tirato fuori una foto orami storica scattata durante le riprese della serie Carabinieri cui hanno partecipato tutti e tre. La conduttrice ha poi svelato un retroscena dell’epoca: “Noi donne facevamo a gara per andare alla sala trucco prima che lui arrivasse. Dalle 4.30 eravamo al trucco, Argentero…”.