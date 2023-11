La coppia composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non ha badato a spese per i festeggiamenti del primo compleanno del figlio.

La festa di Thiago è stata organizzata Mattia Zaccagni e Chiara Nasti nei minimi dettagli. I due, in occasione del primo compleanno del figlio, hanno infatti allestito il “Thiago World”, un salone interamente decorato con luci al neon e palloncini dove sono state messe postazioni per scattare selfie e per truccare i bambini; mensole ricolme di gadget con il viso di Thiago stampato sopra; un trenino per i più piccoli; tavoli pieni di leccornie e anche una torta a tema luna park.

La passione per le feste sfarzose

Nessuno di aspettava niente di meno da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni coppia che già in occasione del gender reveal party aveva dato ampiamente prova di essere amante di feste appariscenti e sopra le righe.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

In quell’occasione, infatti, i due avevano affittato lo Stadio Olimpico per far scoprire al mondo intero il sesso del loro futuro bambino. Tanti coriandoli, spettacolarità indubbia e il campo da calcio a farla da protagonista.

Durante quella festa c’erano ovviamente stati dolci, coriandoli, mascotte e tutti gli amici più cari della coppia, ma soprattutto il pallone e una porta: Zaccagni ha messo la palla in rete e sui maxi-schermi è apparsa la scritta «it’s a boy». È un maschietto. Poi una pioggia di coriandoli azzurri, giochi di luci e uno spettacolo pirotecnico.

Le critiche alla coppia

Anche questa volta la festa per il primo compleanno di Thiago ha suscitato sì tanta ammirazione, ma anche tante critiche. La famigliola però posa allegra e spensierata nelle foto della festa: lei con uno scintillante completo di paillettes viola, e il calciatore della Lazio in un elegantissimo look total black.