Libera e senza timore di pregiudizi Paola Barale che dopo il suo libro ‘Non è poi la fine del mondo’ ha svelato altri dettagli privati.

Inedita Paola Barale che negli ultimi giorni ha fatto parlare per l’uscita del suo libro ‘Non è poi la fine del mondo’. Si tratta di un’opera nella quale la donna ha affrontato il tema che non deve essere più un tabù per le donne, quello della menopausa. La nota showgirl ha parlato anche di come lei abbia preso questo periodo della sua vita e come continua a comportarsi ogni giorno.

Paola Barale e la boutique fetish

Paola Barale

Tra i vari argomenti del suo libro, la Barale ha parlato anche di come la menopausa non deve essere un motivo di fermare certi desideri. In tale ottica spiccano anche alcune parole a proposito di una boutique fetish che frequenta nel centro di Milano. A Libero Quotidiano, come riportato da Gossip.it, la donna ha confidato: “Ci sono sex toys, biancheria, lubrificanti vari”.

Ma quando le domandano se oggi davvero “una donna è così libera di andare a passeggio al sexy shop in pieno centro a Milano senza essere giudicata?”, la showgirl ha replicato parlando di se stessa. “Io mi sento libera di farlo e lo faccio. Quella di cui parlo nel libro è una boutique fetish dove si possono comprare oggetti sex toys, biancheria, lubrificanti vari”.

Per la bella Paola è “come entrare in una boutique normale”. E ancora: “Ogni volta che vado c’è sempre moltissima gente. L’ultima volta c’era un ragazzo che sceglieva un completino per la sua donna. Dipende sempre dal significato che si dà alle cose. Certi oggetti, poi, se fatti bene, con belle forme, laccati possono diventare anche oggetti d’arredamento. Se questo aiuta a vivere una sessualità più libera e consapevole che ben venga”, ha svelato.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo alla donna e al suo libro di cui ha parlato anche in tv: