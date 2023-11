Nuova casa e nuova cabina armadio decisamente imponente per Chiara Ferragni. Fedez riprende tutto e ironizza sulla moglie.

Il trasferimento nelle nuova casa è avvenuto con successo. Chiara Ferragni e Fedez si sono accomodati nelle scorse ore nella nuova abitazione che ospiterà loro e il resto della famiglia. Non potevano mancare i primi momenti social tra le mura domestiche. A fare impressione la nuova cabina armadio della donna…

Chiara Ferragni e la nuova cabina armadio

Chiara Ferragni – Fedez

I fan dei Ferragnez avevano già intuito che la nuova casa di Chiara e Federico sarebbe stata più grande, ma forse non se la aspettavano così tanto più grande. Una conferma è arrivata dalla cabina armadio dell’imprenditrice digitale che è stata oggetto di “ironia” da parte del rapper.

Il marito della Ferragni, infatti, attraverso alcune stories su Instagram poi riprese da alcuni utenti anche in altre piattaforme, ha mostrato l’immensità della stanza che sembra, parole sue, “una Rinascente”.

“Guardate la nuova cabina armadio di mia moglie. La vedete?”, ha detto Federico parlando i fan. Poi, dopo aver acceso le luci interne della stanza: “Non capite, arriva fino a lì. Lontanissimo”.

Successivamente il rapper ha mostrato, con una corsetta, quanto fosse profonda effettivamente la stanza. “Non si è fatta la cabina armadio, ha deciso di costruire in pratica una Rinascente”, ha ironizzato Fedez.

E in effetti, la stanza della bella Chiara, con tanto di lavandino per lavarsi, è parsa davvero immensa e ha generato, come era prevedibile, tantissimi commenti da parte di fan ma anche degli haters.

“Cavolo ma è davvero immensa”, “Bellissima, adoro”, “Più grande di casa mia, che invidia”, hanno scritto alcuni. Altri, invece, non hanno preso bene il tutto: “Gente non arriva a fine mese e voi così”, “Non ostentate”.

Di seguito anche un post su TikTok di un utente che ha ripreso le stories del rapper in cui parla della cabina armadio della moglie: