Momento molto intenso per Veronica Peparini e Andreas Muller che aspettano due gemelline. La gravidanza è ancora a rischio.

Hanno annunciato da poco la gravidanza e l’arrivo di due gemelline. Allo stesso tempo Veronica Peparini e Andreas Muller hanno raccontato che proprio la dolce attesa sta vivendo delle problematiche con le due piccole che starebbero vivendo una situazione di “trasfusione feto fetale” dove una è donatrice di sangue e l’altra la ricevente. Nel corso dell’ultima ecografia, il ballerino ha mostrato alcune immagini e si è commosso.

Andreas Muller e l’ecografia delle gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller

Come detto, in queste ore Muller ha condiviso alcune stories su Instagram, poi riprese in alcuni post social da alcuni utenti, in cui ha fatto vedere le ecografie con le due bimbe nella pancia della Peparini.

“Che meraviglia! Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere“, ha detto. Il ballerino ha poi aggiunto degli aggiornamenti riguardo la situazione di salute delle bambine: “Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace”.

Il riferimento del ragazzo è, come detto, alla gravidanza a rischio di cui la stessa coppia aveva dato annuncio alcuni giorni fa.

Era stato proprio l’ex volto di Amici a spiegare la situazione: “Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare”, aveva detto Andreas. “Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto senza fare allarmismi. Speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

La speranza, ad ogni modo, è che presto la coppia possa nuovamente mostrarsi al 100% felice e serena magari annunciando che la situazione delle piccole si è risolta col lieto fine.